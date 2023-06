Produtores usam estratégia para recuperar queda no preço da arroba do boi

Acrissul lança campanha para incentivar população a pesquisar preço, pagar menos e comer mais

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) lançou, recentemente, uma campanha para incentivar o consumo de carne e a pesquisa de preço, com o intuito de suprir as perdas dos criadores com a desvalorização de 21,77% do boi gordo, em um ano, por exemplo. O fato é que só o criador tem sentido a queda de preço, ou seja, é um fenômeno que só acontece da porteira para dentro e não chega ao consumidor.

Segundo o presidente da Associação, Guilherme Bumlai, apesar de o preço ter tido queda para o produtor, o mesmo cenário não foi encontrado para o consumidor.

“O objetivo da campanha é estimular o consumo de carne e nós só vamos conseguir isso se houver uma melhora no preço para o consumidor, porque a arroba, para o produtor, desvalorizou 25% ao longo dos últimos meses, mas nós não identificamos que essa desvalorização chegou no varejo, para os consumidores”, disse. Ainda de acordo com ele, o aumento no consumo agita o mercado e faz com que a demanda também melhore.

“A ideia da campanha é ‘pesquise preço, pague menos e coma mais’ para que a gente possa fazer um movimento de aumento do consumo de carne. Consequentemente, aumentando a demanda de carne, vai gerar uma melhor valorização da arroba para o produtor”, completou.

A campanha também planeja outras ações, como convênios com órgãos de defesa do consumidor para pesquisar sistematicamente os preços no varejo, além de campanhas institucionais para incentivar o consumo da proteína bovina

Pesquisar os preços antes de ir até o açougue tem sido uma prática do mecânico Ademar Anjos da Silva, para garantir a proteína em suas refeições todos os dias. “Sempre busco pesquisar antes de comprar, faço isso justamente para tentar encontrar o lugar mais em conta. Saber os dias de ofertas dos supermercados também ajuda a economizar”, destacou. Para o construtor civil Abenil Paulino dos Santos, de 55 anos, os preços no açougue poderiam reduzir um pouco mais. “Pelo que eu percebi, os preços da carne deram uma diminuída, em comparação ao que estava, até um tempo. Mas essa baixa é quase nada, perto do nosso salário. Normalmente, não costumo pesquisar os preços, não, vou quase sempre a dois mercados que estão mais próximos de mim”, enfatizou.

Concorrência

“A ideia é fomentar a concorrência no mercado varejista, para que os preços diminuam e aumente também o consumo de carne bovina, terminando por alterar a atual relação de oferta e procura no mercado”, resume Bumlai.

Outro fato que contribui para entender esse mercado é que, na comparação entre esse ano e o ano passado, o abate de bovinos, no Brasil, cresceu significativos 25%. Levando em consideração que 70% disso fica no mercado interno, para os brasileiros, significa que há muita carne no mercado, os frigoríficos continuam abatendo bem, pagando menos para o pecuarista, mas o preço menor não beneficia o consumidor.

Queda

De acordo com as cotações divulgadas no site da Famasul, se comparar em um ano, a queda foi de 21,77%. No dia 16 de junho deste ano, a arroba do boi com Funrural estava R$ 230, enquanto que no dia 20 de junho do ano passado estava R$ 294. Se comparar em um mês, a retração é de 7,43%, saindo de R$ 248,50 no dia 16 de maio para R$ 230 no mesmo período, deste mês.

