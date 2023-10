Homem executado com mais de 30 tiros por pistoleiros em motocicleta

Identificado como Antônio Marcos Santos Gonçalves, de 37 anos, foi executado com diversos tiros, na noite de ontem (19), enquanto caminhava ao lado da esposa, na praça do Bairro Oscar Salazar, região norte de Campo Grande. Segundo a polícia, foram encontrados mais de 30 perfurações no corpo da vítima. Ninguém até o momento foi encontrado,

Conforme informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a vítima foi atingida na cabeça, tronco por uma pistola calibre 9 milímetros. No local, os policiais encontraram mais de 35 capsulas espalhadas no chão.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local. De acordo com o trabalho de investigação, Antônio caminhava na praça, quando foi surpreendido por pistoleiros em uma motocicleta. A esposa estava distante no momento da execução. Testemunhas que moram na região relataram aos militares que escutaram os tiros e ao se aproximarem do local, encontrou a vítima sem vida. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados que constataram a morte.

Ainda conforme o setor de investigação, a vítima tinha passagens pela polícia por lesão corporal, receptação e violência doméstica.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) onde o caso será investigado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.