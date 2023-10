Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

No trabalho, tire vantagem da praticidade e do bom-senso para encarar as tarefas cotidianas, Áries. Só não vale mergulhar demais no serviço e deixar a família em segundo plano — aí, vai ter que encarar cobrança do pessoal de casa! À noite, você vai dar um show de simpatia e carisma com a Lua brilhando em seu paraíso astral. As diferenças com os familiares podem ser acertadas e ainda vai sobrar disposição para se divertir, curtir a companhia dos filhos ou do seu mozão. Se a coisa andava meio arrastada na paquera, o jogo vai virar e você tem tudo para reinar, meu cristalzinho. Mimos e demonstrações de carinho deixam a vida a dois bem mais interessante.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Pra começar bem esta terça e dar conta de tudo o que precisa fazer hoje, Touro, a dica das estrelas é aproveitar ao máximo suas ideias e seu raciocínio rápido. A sua habilidade para se comunicar também ajuda a lidar com clientes, fechar vendas ou resolver qualquer mal-entendido. À noite, a Lua se muda para Leão e coloca os assuntos ligados ao lar em destaque. Assuntos antigos ou lembranças do passado animam o papo com a família e ajudam a esquentar o coração. Se ainda não esqueceu um ex, a saudade deve aumentar. Mas a paquera tem mais chance de emplacar ao longo do dia. Você e o mozão podem estreitar os laços, mas cuidado com o ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa o dia com habilidade extra para organizar as finanças, encontrar novas oportunidades de lucro e subir na carreira. Tire proveito dos bons resultados que deve conquistar hoje para causar boa impressão na chefia, Gêmeos! Só tenha cautela para não se arriscar demais, porque há risco de prejuízo se não tiver cuidado. À noite, a Lua se muda para Leão e reforça seu poder de comunicação. O astral fica mais descontraído e você pode se divertir na companhia de irmãos, vizinhos e pessoas próximas. Um bom papo e muito charme serão suas melhores armas pra fisgar o crush. Você e o mozão podem curtir um programa mais descontraído e improvisado.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Nesta terça, você começa o dia com foco e energia para ir atrás dos seus interesses, Câncer. Contato com gente de fora conta com ótimas energias também. Há boas chances de realizar suas esperanças e fechar o expediente com um saldo mais positivo do que imaginava. Só não é hora de bater o pé e arrumar confusão se os seus desejos não forem atendido, tá? A Lua se muda para Leão à noite e a sua atenção pode se focar nas finanças. Com tanta coisa acontecendo, o romance pode se beneficiar de uma atenção extra ao longo do dia. A paquera também tem mais chance de emplacar se pegar leve no ciúme e não ficar arrumando encrenca por bobagens.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Agir nos bastidores será o melhor conselho que você vai receber dos astros nesta terça, Leão. Cuide dos seus assuntos, faça planos para o futuro, mas guarde essas informações por enquanto porque nem todo mundo é de confiança, tá? Preste atenção aos avisos que o seu corpo envia e não ignore um sintoma estranho. Vale a pena investigar um assunto misterioso ou que estava tirando o seu sono nos últimos tempos — sua intuição segue em alta e pode ter um insight interessante. À noite, a Lua brilha em seu signo e renova suas energias. Você adora brilhar e ser o centro das atenções, o que anima a paquera. O romance também sai ganhando agora e o par não vai resistir ao seu charme!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa esta terça com grandes esperanças e muito pique para correr atrás dos seus objetivos, Virgem. A habilidade para lidar com as pessoas também segue em alta, mas talvez tenha que encarar rivalidade dentro do seu grupo de amigos. Faça sua parte, ouça sua intuição e tente descobrir quem merece confiança — ou não. A Lua passa a infernizar o seu astral à noite, mas aproveite o ritmo mais calmo para meditar e definir algumas mudanças. Pode se encantar com um novo contatinho que conheceu através dos amigos, mas adiante a paquera porque suas chances são melhores durante o dia. Clima mais intimista pode marcar a via a dois agora.

Libra (de 23/9 a 22/10)

No que depender da Lua, você começa o dia com uma dose extra de ambição para conquistar tudo o que deseja. É um ótimo momento para mergulhar no trabalho e mostrar o que é capaz de fazer quando está motivado, meu cristalzinho. Só tenha cautela para não se dedicar demais ao serviço e deixar a família em segundo plano, porque o pessoal de casa vai fazer cobranças. Depois, a Lua entra em Leão e favorece as amizades. Se está só, um encontro com o pessoal pode ser tudo o que precisa para criar novas oportunidades na conquista! Valorize os momentos com o mozão e aposte nos pontos em comum para fortalecer esse romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Logo cedo, os astros enviam ótimas energias astrais para trabalhar em equipe e trocar experiências com os colegas. Sua curiosidade está a mil e pode ser produtivo mergulhar nos estudos ou procurar um novo curso, nem que seja só para aprender mais sobre um hobby. À noite, a Lua entra em Leão e deve aumentar o seu lado ambicioso! Aproveite para fazer alguns planos a longo prazo para se destacar na vida profissional. Você vai se importar mais com o que os outros pensam e vale a pena dar uma mexida no seu guarda-roupa. Pena que, com tanta coisa acontecendo, o romance pode ficar meio parado. Mas a paquera tem tudo para trazer novidades ao longo do dia!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Esta terça começa agitada, Sagita, e você vai precisar de toda a sua energia e disposição pra encarar as surpresas que devem surgir pela frente! A Lua vai favorecer mudanças no trabalho e em casa. É um bom momento para encerrar algo, seja um relacionamento ou uma parceria de negócios, e partir para uma nova fase. As finanças, porém, pedem um pouco mais de cautela no final da tarde. As estrelas avisam que você tem boas chances de encher o bolso se agir com a cabeça fria. À noite, a Lua entra em Leão e você pode fisgar de vez o coração de quem deseja. Nem a distância vai atrapalhar a paquera! Coloque um pouco mais de aventura no seu romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje, você pode aproveitar as boas energias para valorizar os relacionamentos e priorizar quem é importante em sua vida, seja na área profissional ou pessoal. Você não terá dificuldade para envolver os colegas em seus projetos no trabalho, planejar os próximos passos em equipe ou lidar com comunicação. À noite, com a Lua entrando em Leão, as mudanças ganham destaque e você pode ter algumas surpresas. Sua intuição também se destaca. Na paquera, é o seu jeito sensual que fará a diferença na hora de envolver o crush e se aproximar. Pode esperar muita paixão nos momentos com o par, mas tome a iniciativa e não fique só no seu canto.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O seu foco no trabalho tem tudo para crescer e as estrelas enviam ótimas energias para você deslanchar nas tarefas. Aproveite para focar no serviço de rotina hoje, já que não terá problema para lidar com as coisas do dia a dia agora. A melhor notícia é que o dinheiro também deve entrar, bebê! No final da tarde, será mais fácil terminar as tarefas que podem ser feitas a sós. Com a entrada da Lua em Leão, os relacionamentos em geral ficam mais protegidos, o que te ajuda a acertar as coisas com quem ama. Tá na pista? Falar sobre compromisso logo de cara pode assustar um crush novo. Vá com calma! A dois, porém, aguarde altas doses de chamego e laços mais fortes.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua segue em seu paraíso astral e você começa esta terça com a corda toda para encarar qualquer tarefa que pintar no seu caminho, Peixes! Logo cedo, aproveite para trocar ideias, agendar uma reunião, lidar com vendas ou expandir seus contatos profissionais. Mantenha o foco no serviço, mas sem perder a leveza, bebê. À noite, com a Lua de mudança para Leão, o astral muda e assuntos de rotina ou ligados à saúde ganham destaque. Não deixe que os momentos com o mozão acabem caindo na rotina. A paquera promete fortes emoções ao longo do dia, por isso, adiante os contatinhos e não deixe para se aproximar do crush só no final da noite, tá?