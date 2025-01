Produtores de grão devem cultivar 37,5% a mais na Safra de 2025

Como protagonista o plantio de soja atua com destaque no aumento de produção agrícola em MS

Na safra 2023/2024 produtores de Mato Grosso do Sul produziram 19,9 milhões de toneladas de grãos, para a atual safra, 2024/2025 a produção deve crescer em torno de 37,5%, com 27,4 milhões de toneladas conforme estimativas da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Com grande reflexo na balança comercial, a produção de soja no Estado deve atingir 13,9 milhões de toneladas, com um crescimento de 13,9%, de acordo com o coordenador técnico Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), Gabriel Balta.

“O cenário no MS é de 1,3 milhão de hectares atingidos por estiagem, o que, em determinadas regiões, pode impactar na produção. No momento temos 71% das áreas em boas condições, 18% em condições regulares e 11% em condições ruins. Apesar disso, mantemos a nossa projeção inicial que está extremamente conservadora, considerando o histórico de safras do estado, estimando uma produção de 13,9 milhões de toneladas, crescimento de 13,9%; com produtividade de 51,7 sc/ha, aumento de 5,9% e uma área de 4,5 milhões de hectares aumento de 6,8%”, detalha o especialista sobre a produção de soja

Na safra 2023/2024 foram produzidas 12,3 milhões de toneladas de soja no Estado. Segundo o presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, nesta safra terão alguns desafios pela frente. “ Entre eles o clima e a organização financeira dos produtores rurais, que amargam perdas significativas nas safras anteriores”, ressalta. A safra de soja 2024/2025 promete ser uma safra positiva se comparada à safra de 23/24. A demanda internacional deve permanecer em expansão e dependendo da oferta de grãos disponibilizada ao mercado internacional pelos principais países produtores, podendo impactar positivamente no preço da saca de soja.

A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 deve somar 322,6 milhões de toneladas, conforme já divulgado pelo jornal O Estado. Com uma alta de 10,2% em relação a 2024, com 29,9 milhões de toneladas a mais, de acordo com o 3º prognóstico do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado pelo IBGE.

O acréscimo da produção deve-se à maior estimativa prevista, principalmente, para a soja (15,4%), para o milho 1ª safra (9,3%), para o milho 2ª safra (4,1%), para o arroz (8,1%), para o trigo (4,8%) e para o feijão 1ª safra (30,9%). O algodão herbáceo em caroço foi estimado com estabilidade na produção de 2.354 toneladas, enquanto para o sorgo foi estimado um declínio de 3,2% ou -127.668 toneladas.

Em relação à área prevista, devem ter aumentos o feijão 1ª safra (6,3%), o arroz (5,8%), a soja (2,7%), o algodão herbáceo em caroço (1,6%) e o milho 2ª safra (1,2%). Por outro lado, deve haver queda na área do milho 1ª safra (-1,6%), do sorgo (-1,0%) e do trigo (-2,8%).

Situação das lavouras de soja

A Aprosoja/MS divulgou também para este início de 2025 a situação do plantio da soja em Mato Grosso do Sul, onde 71% encontram-se em “boas condições”, 18% “regular” e 11% “ruins”. Com base na avaliação semanal, cerca de 1,309 milhão de hectares estão afetados pelo estresse hídrico, representando 29% da área total. A baixa precipitação impactou principalmente os municípios da região sul do estado, com cerca de 24 municípios abaixo da produtividade média estadual estimada.

A Associação avalia que o período é decisivo para a cultura da soja no estado. Analisando a estiagem na região sul, foram observadas 30 dias de seca moderada, com poucas chuvas variando entre 1,4 mm e 66,6 mm, e 10 dias de seca severa, sem precipitações. As lavouras mais atingidas são aquelas implantadas entre setembro e meados de outubro. Em dezembro, essas lavouras iniciaram o período de enchimento de grãos e, agora, em janeiro, estão no período de maturação e colheita.

Na data do dia 10 de janeiro aproximadamente 32% das lavouras estão nesses estádios fenológicos mais críticos, divididas em 16% em enchimento de grãos, 14% com grãos cheios e 2% no início da maturação, com grande parte na região sul, que costuma plantar antecipadamente.

As próximas semanas serão decisivas para a região sul. Nesta semana, é previsto o retorno das chuvas em alguns municípios. Se a previsão de 16 dias se confirmar, espera-se volumes de até 203 mm para a região sul, o que ainda pode salvar muitas lavouras que não iniciaram o período de enchimento de grãos, especialmente aquelas implantadas em outubro e novembro.

Por Suzi Jarde