Sul-mato-grossenses se planejam para feriados de 2025, optando por viagens curtas e destinos próximos

Apesar da alta nos preços de pacotes de viagem, a procura por novos destinos permanece forte entre os sul-mato-grossenses. Profissionais do setor consultados pelo O Estado apontam que, com o aumento nos custos, os turistas estão ajustando suas escolhas, buscando alternativas mais acessíveis para 2025.

À reportagem, Lisa Striquer, à frente da TourPoint Viagens, com mais de sete anos no mercado, aponta que a demanda por viagens permanece alta, apesar dos desafios econômicos. “Muitas pessoas adaptam as viagens à sua realidade financeira. Se antes viajavam por 10 dias, agora optam por menos dias. Se antes usavam avião, agora vão de carro, mas não deixam de viajar”, afirma.

Arlene Rodigheri, da Vai de Avião, confirma um aumento significativo na procura nesta primeira semana de janeiro. “Muitos estão se organizando para os feriados de 2025. A região Nordeste continua sendo a preferida pelos clientes, mas também percebemos um aumento pela busca de Balneário Camboriú, impulsionado pelo efeito das redes sociais”, comenta.

Para a turismóloga Bruna Algarve, proprietária da Viajadez, no início do ano, a procura por pacotes costuma ser mais baixa. “Porém, é neste período que as pessoas começam a planejar as viagens de fim de ano, especialmente entre maio e novembro”, explica. Segundo ela, em 2024, o mês de outubro foi o de maior volume de vendas para as festas de final de ano.

Os destinos preferidos pelos clientes da Viajadez foram o Rio de Janeiro, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Entretanto, Bruna ressalta a importância de optar por viagens na baixa temporada: “Os pacotes são mais baratos, e os destinos ficam mais tranquilos, permitindo um maior aproveitamento”.

Outro ponto de atenção levantado pela turismóloga é o impacto do trânsito em destinos populares, como Cabo Frio, onde o trajeto que geralmente dura 3 horas chegou a levar 6 horas no período de festas.

Impactos econômicos e estratégias

O aumento no custo das viagens é um reflexo direto da alta do dólar, que subiu 27% em 2024. Arlene Rodigheri explica que esse cenário impacta principalmente o combustível utilizado na aviação e os serviços relacionados. “A alta do dólar encarece as passagens aéreas, mas não impede as viagens. Apenas muda o formato delas.”

Bruna Algarve observa que, em comparação com o ano anterior, os preços se mantiveram estáveis. No entanto, as passagens aéreas para janeiro são tradicionalmente mais caras em razão da alta temporada.

O turismo em números

Dados da Pnad Contínua, divulgados pelo IBGE, indicam que o turismo no Mato Grosso do Sul está em crescimento. Em 2023, o sul-mato-grossense viajou 77% a mais, com gastos variando entre R$ 762 e R$ 2.762. Pelo menos uma pessoa viajou em 20,9% dos lares do Estado. Viagens de carro representam 61% do total, enquanto 36,8% das viagens foram motivadas por visitas a familiares e 31,5% por lazer.

A pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, realizada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Nexus, também revelou que 97% dos brasileiros preferem destinos nacionais. O Nordeste lidera as preferências, com a Bahia no topo, seguida por São Paulo e Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul permanece com 1% de preferência, mesmo índice de 2023.

Bonito em destaque

No cenário estadual, Bonito segue como um dos destinos mais desejados. Em 2023, o município recebeu 313,3 mil turistas e 909,6 mil visitantes em seus atrativos. Considerada a capital do ecoturismo no Estado, Bonito atrai visitantes de todo o Brasil e impulsiona a economia local, com média de gasto de R$ 1.445 por pernoite.

Os especialistas ouvidos pela reportagem reforçam que, seja para destinos no litoral, no interior ou para os famosos atrativos de Bonito, o planejamento antecipado é essencial para aproveitar melhor as viagens, tanto em termos de custo quanto de experiência.

Por Djeneffer Cordoba