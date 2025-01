BNDES aprovou R$ 52,3 bilhões em financiamentos para o agro em 2024

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou, de janeiro a dezembro de 2024, R$ 52,3 bilhões em financiamentos para o agro brasileiro, o que representa crescimento de 26% em relação aos R$ 41,5 bilhões aprovados no ano anterior e de 92% na comparação com o volume de aprovações de 2022 (R$ 27,2 bilhões). Os recursos foram destinados a produtores rurais, cooperativas, agricultores familiares e agroindústrias, para custeio e investimento com diversas finalidades, incluindo ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação.

Foram realizadas 191.231 operações, 27,9% a mais do que as 149.430 de 2023 e 60% a mais que em 2022 (119.304). O total engloba tanto operações feitas diretamente pelo BNDES, quanto aquelas efetuadas por meio de instituições financeiras credenciadas, que incluem os empréstimos dos PAGFs (Programas Agropecuários do Governo Federal), disponibilizados com juros mais baixos — equalizados pelo Tesouro Nacional — e recursos do Fundo Social.

Dos R$ 52,3 bilhões aprovados, R$ 38,2 bilhões foram destinados a 183.822 operações no âmbito dos PAGFs, sendo R$ 10,25 bilhões (57.001 operações) relativos ao segundo semestre do Plano Safra 2023-2024 (janeiro a junho de 2024) e R$ 27,9 bilhões (126.821 operações) referentes ao primeiro semestre do Plano Safra 2024-2025 (julho a dezembro de 2024). Destaca-se ainda que, do total aprovado em 2024, R$ 7,9 bilhões foram disponibilizados por meio de soluções próprias do BNDES, através de 7.328 operações da linha BNDES Crédito Rural.

Do volume total de aprovações do BNDES para o setor agropecuário em 2024, R$ 5,9 bilhões foram para o Estado do Rio Grande do Sul em 3.523 operações por meio do programa BNDES Emergencial RS, voltado para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e retomada das atividades econômicas no estado.

Por Suzi Jarde