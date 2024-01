Instalação de equipamentos eletrônicos visa reduzir acidentes e dar mais segurança no trânsito

A função da fiscalização eletrônica vai muito além do que simplesmente fiscalizar. O equipamento ajuda a prevenir acidentes e, consequentemente, a salvar vidas. Em Mato Grosso do Sul, a espera pelo funcionamento de radares e lombadas eletrônicas em vias urbanas tem despertado muita expectativa.

O Consórcio Controle e Segurança e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) visam melhorar ainda mais os serviços prestados ao cidadão sul-mato-grossense. As cidades de Naviraí, Glória de Dourados, Nova Andradina, Ivinhema e Ponta Porã, além de algumas rodovias estaduais estão na lista para receber o serviço.

Para iniciar a instalação de um equipamento eletrônico no município, primeiramente a prefeitura faz o pedido junto ao Detran, após isso é necessário a elaboração do estudo e levantamento técnico para avaliar a viabilidade. Na sequência, uma equipe de obras vai até o local para a implantação da estrutura e equipamentos.

Queda nas infrações

Ainda conforme informações do Detran, as infrações têm apresentado queda ano a ano. Em 2021, por exemplo, foram 600.655 no Estado inteiro; em 2022 caiu para 540.271 e, em 2023 para 430.949.

Conforme o artigo 320 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a resolução Contran 875/2021, o valor arrecado com as infrações é revertido para investimentos, exclusivos, em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, e fiscalização, em renovação de frota circulante e em educação de trânsito.

