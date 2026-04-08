Produção de veículos cresce 35,6% em março e atinge 264,1 mil unidades, melhor resultado desde 2019

Emplacamentos somam 269,5 mil veículos no mês; setor mantém projeção de alta para 2026

A indústria automotiva brasileira produziu 264,1 mil veículos em março, volume 35,6% superior ao registrado no mesmo mês de 2025 e 27,6% acima de fevereiro. O resultado é o melhor para um único mês desde outubro de 2019 e o melhor desempenho para março desde 2018, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (8) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

No acumulado do primeiro trimestre, foram fabricadas 634,7 mil unidades entre automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões, alta de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Durante a apresentação dos dados, o presidente da Anfavea, Igor Calvet, avaliou que o desempenho superou as expectativas, mas afirmou que o setor mantém cautela diante do cenário externo. “Tivemos um excelente número de produção no mês de março, o melhor resultado em um mês desde outubro de 2019, pré-pandemia. Esse foi um dado que nos chamou bastante a atenção”, disse. Ele mencionou que os conflitos no Oriente Médio e possíveis impactos no preço do petróleo seguem no radar das montadoras.

No mercado interno, março também registrou 269,5 mil autoveículos emplacados, crescimento de 37,8% sobre março do ano passado e de 45,5% em relação a fevereiro. Foi o melhor março desde 2013 e o maior volume mensal desde dezembro de 2014. A entidade observou que, neste ano, o mês teve mais dias úteis do que em 2025, quando o carnaval ocorreu em março.

Entre janeiro e março, os licenciamentos somaram 625,2 mil unidades, avanço de 13,3% frente ao primeiro trimestre do ano anterior.

“O desempenho surpreende, mas ainda não é tempo de comemorarmos. Março surpreende, mas são os próximos meses que vão definir como vamos lidar com o restante do ano”, afirmou Calvet.

O segmento de caminhões emplacou 8,8 mil unidades em março, alta de 31,9% na comparação com fevereiro, mas retração de 6,2% frente a março de 2025. De acordo com a associação, o resultado foi influenciado pelo programa federal Move Brasil, voltado à renovação de frota com juros reduzidos.

No comércio exterior, as exportações alcançaram 40,4 mil veículos no mês, crescimento de 21,1% em relação a fevereiro e de 1,1% na comparação anual. As importações totalizaram 47,3 mil unidades, alta de 40% frente ao mês anterior e de 25,7% na comparação com março de 2025.

Apesar das incertezas no cenário internacional, a Anfavea manteve a projeção para 2026, com expectativa de alta de 3,7% na produção e de 2,7% nos licenciamentos ao longo do ano.

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