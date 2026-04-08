Suspeito de integrar linha de frente de facção criminosa é preso em Corumbá

Homem suspeito de integrar uma facção criminosa e de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na Bahia foi preso nessa terça-feira (7). A ação foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, a abordagem aconteceu durante fiscalização na BR-262, quando os agentes pararam um veículo de aplicativo. O motorista informou que havia sido contratado para transportar o passageiro, de 36 anos, de Corumbá até Campo Grande.

Durante a entrevista, os policiais suspeitaram do nervosismo do passageiro, que apresentou documentos falsos. No momento da verificação, ele tentou fugir a pé, mas foi localizado após buscas na região.

Ao receber voz de prisão, o suspeito ainda tentou escapar novamente, sendo contido pelos agentes. Após a identificação, foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele expedidos pela Justiça da Bahia.

O suspeito é conhecido pelo apelido “Camisa 11” ou “Tatai”. Em julho de 2025, passou a integrar a lista de procurados no “Baralho do Crime” da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, sendo investigado por homicídio, porte ilegal de armas e atuação no tráfico de drogas em bairros do estado.

O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Corumbá.