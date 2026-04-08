Autor de feminicídio contra manicure é preso em Campo Grande

O crime ocorreu em 2023. O investigado foi denunciado pela prática dos crimes de: Homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal e Ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do Código Penal.

Homem apontado como autor do feminicídio contra sua companheira, Valdinéia Ferreira Delgado, de 34 anos foi preso nesta quarta-feira (8), em Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da equipe de Capturas da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O crime

Conforme apurado no inquérito policial, os fatos ocorreram entre os dias 07 e 08 de julho de 2023, na cidade de Campo Grande. A vítima, Valdinéia Ferreira Delgado, de 34 anos, manicure, mantinha relacionamento com o autor há aproximadamente seis anos, marcada por episódios de violência doméstica.

Na noite de 07 de julho de 2023, a vítima participou de uma festa junina em seu bairro. Na madrugada do dia seguinte, ao retornar para casa, foi surpreendida pelo autor que, movido por sentimento de posse e inconformismo pelo fato dela ter saído sozinha, desferiu um golpe em seu pescoço, causando lesões na coluna cervical, que resultaram em sua morte.

A investigação apontou que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado ao sentimento de posse e controle sobre a vítima; mediante recurso que dificultou sua defesa, já que foi surpreendida de forma súbita e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizando o feminicídio. Após o homicídio, o autor transportou o corpo da vítima e o ocultou em local ermo.

Localização do corpo

Conforme registros da ocorrência policial, o corpo da vítima foi localizado no dia 08 de julho de 2023, por volta das 19h, em uma via rural, em uma estrada vicinal nas proximidades da entrada da Diesel Transportes, na Avenida Zila Corrêa, em Campo Grande. A vítima foi encontrada inicialmente sem identificação, já com sinais de rigidez cadavérica.

À época dos fatos (2023), o feminicídio já era previsto na legislação brasileira como qualificadora do crime de homicídio, e não como tipo penal autônomo, razão pela qual o investigado foi denunciado nos termos do art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.