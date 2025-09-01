Homem com mandado de prisão em aberto é preso em festa no Tiradentes na Capital

Nesta segunda-feira (1º), um indivíduo com Mandado de Prisão em aberto pelo crime de Tráfico de Drogas foi preso em uma Festa no Bairro Tiradentes, em Campo Grande

Ele foi capturado em uma operação do (Grupo de Operações e Investigações (GOI), junto com a Delegacia de Ribas do Rio Pardo. O trabalho investigtivo da polícia recebeu informações do paradeiro do indivíduo.

Os policiais foram até o local informado e capturaram o individuo. Ele foi conduzido até a Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

