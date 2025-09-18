Procura por seguros de motos cresce 9,3% no Centro-Oeste em 2025

Pesquisa revela que em apenas um ano, no Brasil o aumento foi de 41%

Com alto registro de furtos e roubos de motocicletas, o condutor em Mato Grosso do Sul está cada vez mais atento à proteção de seu veículo. No Centro-Oeste, somente neste ano, a busca pela contratação de seguros para motocicletas cresceu 9,3%, segundo aponta o levantamento exclusivo da Serasa.

A porcentagem de procura pelos seguros é maior por parte dos motoqueiros homens com 59,52%. Já 40,48% das mulheres recorrem a este serviço em Mato Grosso do Sul. Na categoria que avalia a busca de seguros por pessoas casadas e solteiras, a pesquisa revela que 70,7% dos homens solteiros estão mais preocupados pela segurança da motocicleta. Enquanto o casado corresponde a apenas 26,8% pela busca do serviço.

Em relação à renda salarial, o sul-mato-grossense que ganha até R$ 1.518 tem buscado com mais frequência o serviço de seguros para moto (36,4%). Enquanto para carros, considerando o salário mínimo, o interesse é de apenas 7,0% no Estado. Outro dado que chama atenção entre os motoristas em Mato Grosso do Sul, é que quanto maior a renda menor é o interesse pela contratação de seguros. Uma pessoa que ganha mais de cinco salários mínimos, em torno de 15 mil, a contratação de seguros é de 5,4% para motos e 17,2% para carros.

“A popularização dos aplicativos de mobilidade ampliou as opções de transporte, levando o consumidor a avaliar o custo-benefício entre carro próprio, moto ou transporte por aplicativo. Nesse cenário, a moto se consolidou como uma alternativa prática e acessível, tanto para deslocamento diário quanto para geração de renda”, analisa Emir Zanatto, head de seguros da Serasa.

Aumento nacional

De acordo com o Mapa de Seguros da Serasa, em agosto de 2024, no país 72% das cotações de seguros eram para automóveis e apenas 28% para motocicletas. Um ano depois, a diferença diminuiu significativamente: 59% das buscas foram direcionadas para automóvel e 41% para motocicletas.

Dentro das cotações de novos contratos em cada categoria, as cotações de automóveis passaram de 47% para 53%. No caso das motocicletas, o salto foi de 78% para 82%, evidenciando a expansão do mercado e a busca crescente por proteção sobre duas rodas.

Análises Regionais

Analisando os dados por região, as cotações para automóveis são realizadas principalmente no Sudeste, representando 67,4% do todo. Esse dado reflete tanto a densidade populacional da região, quanto a concentração das principais montadoras de automóveis nesses estados.

No entanto, os números de cotações de seguros para motocicletas são mais distribuídos: a região Nordeste representa 40,2%, seguido pelo Sudeste (32%,) Norte (10,5%), Centro-oeste (9,3%) e Sul (8%).

“Essas diferenças evidenciam o potencial de ampliar o acesso a seguros em todo o país. Com mais de 100 milhões de usuários em nossa plataforma, temos condições de democratizar a proteção financeira e ajudar mais brasileiros a manterem sua estabilidade diante de imprevistos”, completa Emir.

Por Suzi Jarde