Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-163 em Rio Brilhante

Na manhã desta quinta-feira (18), um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em acidente com um caminhão. O caso aconteceu na BR-163 em Rio Brilhante, cidade a 158 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a motocicleta colidiu contra o caminhão. Devido ao acidente, a rodovia está fechada em meia pista.

A (PRF) Policia Rodoviária Federal esteve no local com a empresa Motiva para realizar as providências até a chegada da Polícia Civil.

As causas do acidente continuam sendo investigadas. O estado de saúde do caminhoneiro ainda não foi divulgada.

