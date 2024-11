Brasileirão tem noite decisiva com destaque para Palmeiras e  Botafogo

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva emoções nesta terça-feira (26) com quatro partidas, incluindo o confronto direto entre os líderes Palmeiras e Botafogo, às 20h30 (horário de MS), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com 70 pontos cada, Palmeiras e Botafogo disputam a liderança. O Verdão leva vantagem no número de vitórias (21 contra 20) e entra em campo motivado para manter a ponta da tabela. A partida foi antecipada devido à final da Libertadores da América, que será disputada no próximo sábado, entre Botafogo e Atlético-MG.

O Palmeiras, comandado pelo técnico Abel Ferreira, deve começar com escalando, Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Raphael Veiga, Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

Já o Botafogo, sob o comando de Artur Jorge, deve ir a campo com John, Vitinho, Bastos, Barboza , Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Além do duelo entre Palmeiras e Botafogo, a rodada traz mais três partidas:

– Fluminense x Criciúma , às 18h, no Maracanã, pelo fechamento da 35ª rodada;

– Fortaleza x Flamengo , às 19h, na Arena Castelão;

– Atlético-MG x Juventude , às 20h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir:

– 18h : Fluminense x Criciúma (estreia)

– 19h : Fortaleza x Flamengo (estreia)

– 20h30 : Atlético-MG x Juventude (estreia)

– 20h30 : Palmeiras x Botafogo (Globo, Sportv e Premiere)

