Procon Municipal fiscaliza comércio para o Dia dos Namorados

Foto: Prefeitura

Com a chegada do Dia dos Namorados, o Procon Municipal de Campo Grande intensificou as ações de fiscalização e orientação em estabelecimentos comerciais da Capital. As equipes estão percorrendo lojas da região central e dos principais shoppings para verificar o cumprimento das normas previstas no CDC (Código de Defesa do Consumidor) e garantir mais segurança nas relações de consumo durante o período.

A iniciativa tem caráter preventivo e busca assegurar que consumidores e fornecedores estejam atentos aos direitos e deveres previstos na legislação, especialmente em uma das datas mais importantes para o comércio varejista.

Equipe de fiscalização do Procon avaliando as ofertas em alusão ao Dia dos Namorados

“A nossa missão vai além da fiscalização. Neste período de maior movimentação no comércio, buscamos orientar consumidores e fornecedores para que as compras ocorram de forma segura e transparente. A presença do Procon nos principais polos comerciais da cidade contribui para prevenir irregularidades e fortalecer a confiança nas relações de consumo”, destaca o superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto.

Durante as fiscalizações, os agentes verificam aspectos como a correta exposição dos preços, a informação clara sobre condições de pagamento, a política de trocas adotada pelos estabelecimentos e a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes.

Equipe de fiscalização verificando as ofertas expostas nos estabelecimentos

Orientações ao consumidor

O Procon Municipal orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de efetuar as compras:

* Pesquise os preços antes de fechar negócio, já que os valores podem variar significativamente entre os estabelecimentos;

* Verifique as condições de parcelamento e observe o valor total da compra, incluindo possíveis juros;

* Exija sempre a nota fiscal, documento essencial para garantia, trocas e eventuais reclamações;

* Informe-se sobre a política de trocas da loja, especialmente em compras realizadas para presente.

Canais de atendimento

Consumidores que identificarem irregularidades ou se sentirem prejudicados em alguma relação de consumo podem registrar denúncias e reclamações pelo número 156.

 

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