Procon Municipal fiscaliza comércio para o Dia dos Namorados

Com a chegada do Dia dos Namorados, o Procon Municipal de Campo Grande intensificou as ações de fiscalização e orientação em estabelecimentos comerciais da Capital. As equipes estão percorrendo lojas da região central e dos principais shoppings para verificar o cumprimento das normas previstas no CDC (Código de Defesa do Consumidor) e garantir mais segurança nas relações de consumo durante o período.

A iniciativa tem caráter preventivo e busca assegurar que consumidores e fornecedores estejam atentos aos direitos e deveres previstos na legislação, especialmente em uma das datas mais importantes para o comércio varejista.

“A nossa missão vai além da fiscalização. Neste período de maior movimentação no comércio, buscamos orientar consumidores e fornecedores para que as compras ocorram de forma segura e transparente. A presença do Procon nos principais polos comerciais da cidade contribui para prevenir irregularidades e fortalecer a confiança nas relações de consumo”, destaca o superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto.

Durante as fiscalizações, os agentes verificam aspectos como a correta exposição dos preços, a informação clara sobre condições de pagamento, a política de trocas adotada pelos estabelecimentos e a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes.

Orientações ao consumidor

O Procon Municipal orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de efetuar as compras:

* Pesquise os preços antes de fechar negócio, já que os valores podem variar significativamente entre os estabelecimentos;

* Verifique as condições de parcelamento e observe o valor total da compra, incluindo possíveis juros;

* Exija sempre a nota fiscal, documento essencial para garantia, trocas e eventuais reclamações;

* Informe-se sobre a política de trocas da loja, especialmente em compras realizadas para presente.

Canais de atendimento

Consumidores que identificarem irregularidades ou se sentirem prejudicados em alguma relação de consumo podem registrar denúncias e reclamações pelo número 156.

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