Homem é acusado de violência doméstica, cárcere privado e estupro contra a enteada de 15 anos, em zona rural

Na noite desta quinta-feira (11) um homem de 52 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após acusação de estupro de vulnerável contra a sua enteada de 15 anos, cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica. O caso aconteceu de distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a policia foi acionada após denuncias anônimas de que a mulher e a enteada do suspeito estavam vivendo sob violência distantes. Além disso, o denunciante ainda informou que ambas estariam sendo mantidas em cárcere privado em uma fazenda na zona rural no município.

Diante as graves acusações, os agentes de deslocaram até o local, onde constataram que ele já possuía um mandado de prisão preventiva em aberto. Mandado foi expedido em abril deste ano por crimes de violência doméstica e porte ilegal de arma.

Quando questionada sobre as acusações, a mulher informou que estava sofrendo violência doméstica a aproximadamente 5 anos. Ela acrescentou que era espancada com socos e pontapés, além de sofrer ameaças de morte e viver em cárcere privado. Nenhuma denúncia foi realizada por medo da agressividade do companheiro.

Espancamento e estupro

A esposa relatou para a policia que na quarta-feira (10), foi brutalmente espancada. Na ocasião, o homem deu um soco em seu peito e utilizou um gato vivo para agredi a região de seu rosto. Ela sofreu ferimentos graves no rosto. Após as agressões, foi obrigada a dormir do lado de fora da residência.

A enteada contou que no mesmo dia, o padrasto ficou extremamente bravo após descobrir que ela estava usando um aplicativo de rede social. Ele tentou pegar o celular a força e passou a espancá-la, mas a adolescente conseguiu fugir a pé para uma fazenda vizinha.

Quando a policia foi acionada, ela informou que além de ser espancada, o homem já havia a abusado sexualmente dela pelo menos três vezes.

Diante da gravidade da acusação, a menina foi encaminhada para um abrigo público no município de Ribas do Rio Pardo, onde recebe acompanhamento psicológico e social.

Prisão

Na quinta-feira (11) o suspeito tentou se desviar da policia e mudou de residência junto com a esposa, mas foram encontrados.

Durante a abordagem, ao ser questionado sobre as denúncias sobre estupro e espancamento contra a esposa e a enteada, o suspeito permaneceu em silencio. Contudo, ele confessou ter a posse ilegal de um uma arma de fogo. Os policiais encontraram uma espingarda calibre .32, da marca Rossi desmuniciada,

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Nova Andradina. Já a mulher foi encaminhada para o hospital da cidade para receber atendimento médico.

O caso segue sob investigação.

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