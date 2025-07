Procon Municipal divulga pesquisa de preços em barbearias para o Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, o Procon de Campo Grande realizou uma pesquisa de preços em barbearias da Capital com o objetivo de auxiliar os consumidores na escolha dos melhores serviços e valores.

O levantamento, feito entre os dias 16 e 18 de julho, abrangeu estabelecimentos comerciais distribuídos nas sete regiões de Campo Grande. As equipes verificaram os preços dos serviços de corte de cabelo, barba, sobrancelha, limpeza de pele e pacotes combinados.

A iniciativa do Procon busca garantir transparência e estimular a concorrência justa entre os estabelecimentos. Foram analisadas 12 barbearias em diferentes regiões da Capital, revelando uma variação de até 233% nos preços praticados.

Variação de Preços

De acordo com a pesquisa, a maior variação foi encontrada no serviço de limpeza de pele, com uma diferença de 233% entre os estabelecimentos — o maior valor foi de R$ 100,00 e o menor, R$ 30,00. A segunda maior diferença, de 200%, ocorreu no serviço de sobrancelha, com preços entre R$ 10,00 e R$ 30,00.

O corte de cabelo masculino apresentou variação de 167%, podendo custar entre R$ 30,00 e R$ 80,00. Já o serviço de barba varia de R$ 30,00 a R$ 60,00. Para quem procura um atendimento completo, os combos de corte e barba têm valores que vão de R$ 60,00 a R$ 150,00.

“É fundamental que o consumidor pesquise antes de contratar qualquer serviço, especialmente em datas comemorativas, quando a demanda costuma aumentar. Nossa pesquisa mostra que a diferença de preços pode ser significativa de uma barbearia para outra, o que reforça a importância da comparação”, afirma o superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto. Ele também alerta sobre a necessidade de o consumidor confirmar o valor final antes do início do atendimento, já que alguns pacotes podem incluir hidratação, lavagem ou outros tratamentos.

Além dos preços, ele destaca a importância de observar a higiene do ambiente e a qualidade do atendimento. Sempre que possível, recomenda-se buscar referências com amigos e familiares. A exigência da nota fiscal também é essencial, pois ela é o documento necessário para formalizar eventuais reclamações.

O Procon Municipal reforça que qualquer dúvida ou denúncia pode ser registrada presencialmente na sede do órgão, localizada na Av. Afonso Pena, 3.128, ou pelos telefones 3314-1231. Também é possível denunciar pelo número 156, selecionando a opção 6.

Por Prefeitura de Campo Grande