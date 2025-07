Governo Federal Altera Regras do Bolsa Família com Novas Restrições e Benefícios a Partir de Agosto

A partir dos pagamentos de agosto de 2025, novas regras passarão a valer para o Bolsa Família. O Governo Federal publicou nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial da União mudanças que visam aprimorar a gestão do programa, direcionando os recursos com mais precisão para famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Entre as principais alterações, está a possibilidade de limitar o número de novas inscrições em municípios que já tenham ampla cobertura de famílias beneficiadas. Ou seja, se a demanda local já estiver atendida com base na proporção de famílias pobres ou vulneráveis, o governo poderá suspender temporariamente novas concessões.

Apesar disso, os critérios para participação permanecem os mesmos: renda mensal de até R$ 218 por pessoa e cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). O valor mínimo do benefício segue em R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 para cada criança com até seis anos, e R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

As famílias podem acompanhar a situação do benefício e realizar atualizações por meio dos aplicativos do Bolsa Família, CadÚnico, Caixa Tem ou pelo Portal Cidadão da Caixa.

Outro ponto importante diz respeito à permanência no programa em caso de aumento de renda. Famílias que ultrapassarem o limite de R$ 218 por pessoa poderão continuar recebendo uma parcela reduzida por até 12 meses, com teto de R$ 702. Já aquelas que estiverem nessa condição até junho de 2025 continuarão recebendo o benefício completo por até 24 meses, conforme as regras anteriores.

A inscrição continua sendo feita de forma contínua, com análise mensal conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que verifica se os beneficiários ainda atendem aos critérios estabelecidos.

As mudanças fazem parte da estratégia do governo para fortalecer a efetividade do Bolsa Família, combatendo fraudes e otimizando o uso dos recursos públicos.