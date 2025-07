Placas solares levam modernização, economia e sustentabilidade às escolas estaduais de MS

Com uma nova estrutura e um olhar voltado para o futuro, as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul vêm sendo transformadas por investimentos em sustentabilidade e tecnologia. Um dos principais marcos dessa transformação é a instalação de placas solares para geração de energia limpa, trazendo redução de custos, eficiência energética e cuidado com o meio ambiente.

Na Escola Estadual Amando de Oliveira, localizada na Vila Piratininga, em Campo Grande, o cenário hoje é bem diferente do passado. A unidade, com mais de 50 anos de história e 460 alunos em tempo integral, foi totalmente reformada e agora conta com energia fotovoltaica. “Isto mostra a preocupação com a sustentabilidade e economia de gastos. Recebemos uma estrutura preparada para uma nova realidade”, afirmou o diretor da escola, Henrique Manoel Ramos.

A reforma da escola foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), dentro do projeto de reestruturação da Rede Estadual de Ensino. Além das placas solares, a unidade também passou a contar com gás natural encanado e outros recursos que elevam o padrão de qualidade dos serviços oferecidos a alunos e profissionais da educação.

Energia solar em 40 escolas

Ao todo, 40 escolas estaduais em 19 municípios já foram contempladas com sistemas de captação de energia solar. Entre as cidades beneficiadas estão Campo Grande (11), Dourados (5), Maracaju (4), Corumbá (3), Anastácio (2), além de unidades em Três Lagoas, Água Clara, Amambai, Aquidauana, Nova Andradina, entre outras.

Desde 2023, o governo estadual já investiu quase R$ 5 milhões nessas instalações. “Buscamos garantir infraestrutura moderna e de qualidade, com espaços funcionais e sustentáveis. Hoje as placas solares não estão apenas em escolas rurais, mas também nas urbanas. É um investimento que retorna em economia e cuidado com o meio ambiente”, destacou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

Economia de 40% nas contas de luz

Além da instalação direta nas escolas, a Parceria Público-Privada (PPP) de energia solar fotovoltaica, gerenciada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), tem ampliado os resultados. Desde janeiro de 2025, 183 escolas estaduais registraram uma redução média de 40% nas contas de energia elétrica, graças à compensação energética iniciada no final de 2024.

Essa energia é produzida por usinas fotovoltaicas no interior do Estado, como as de Iguatemi e Mundo Novo. Outras usinas, em Nova Andradina, Rochedo e Corguinho, estão em fase de conclusão. O objetivo é conectar até o fim de 2025 todos os 1.400 prédios públicos estaduais elegíveis, com economia estimada de 30% nas contas de luz, o que representa maior capacidade de investimento em políticas públicas.

“Já estamos aproveitando essa energia limpa em mais de 183 prédios públicos, principalmente em escolas. Até o final do ano devemos atingir 826 prédios conectados. É uma economia significativa para os cofres públicos, mas o mais importante é a produção de energia limpa e sustentável”, explicou o secretário de Administração, Frederico Felini.

Referência nacional em sustentabilidade

Com duração prevista de 23 anos, a PPP é operada pela empresa HCC Energia Solar e estruturada originalmente pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog). A meta do governo estadual é transformar Mato Grosso do Sul em referência nacional em gestão energética e sustentabilidade, com foco na neutralização das emissões de carbono até 2030.

Com essas ações, o Estado mostra que investir em energia limpa nas escolas não é apenas uma medida econômica, mas um passo essencial rumo a um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Com informações do governo de MS

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram