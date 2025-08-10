Procon-MS divulga pesquisa de preços de academias para o Dia dos Pais

O Procon de Mato Grosso do Sul realizou um levantamento de preços de pacotes de atividades físicas em 14 academias de Campo Grande, como uma opção de presente para o Dia dos Pais. A ideia de promover uma melhora da qualidade de vida e prevenir doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade pode encontrar uma variação de até 105,7%.

Entre os planos mensais tradicionais, pagos à vista, essa é a maior diferença encontrada. Já nos planos com fidelização de 12 meses, a variação média ficou entre 70% e 88%. Os pacotes de seis meses também apresentam oscilação, com uma diferença de quase 50%.

Dessa forma, os preços dos serviços variam de R$ 85 a R$ 174,90, dependendo da localização, tipo de plano e forma de pagamento. Esses valores, coletados em 30 de julho, também servem de referência para consulta, uma vez que podem ter sido ajustados pelos próprios prestadores de serviço.

Alerta ao consumidor

O Procon de Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), também recomenda que os consumidores estejam atentos aos termos do contrato, especialmente aos planos “fidelizados” por 12 meses, que aplicam multas proporcionais aos meses restantes para o término do acordo contratual em caso de rescisão.

Todos os dados da pesquisa se encontram disponíveis no link.

Com Gov MS