Homem suspeito de violentar sexualmente ex-companheira é preso após ameaçar vítima em aldeia

Muher relatou que ele forçava relações sexuais até na presença dos filhos

Na manhã deste domingo (10), um homem foi preso por após ameaçar a ex-companheira na Aldeia Bororó, em Dourados. O homem foi detifo por familiar da vítima.

De acordo com informações do site Dourados News, o crime ocorreu por volta das 10h50, e os policiais militares foram acionados via Copom para comparecer a um colégio localizado na comunidade. No local, lideranças indígenas relataram que estavam com o indivíduo detido por familiares da vítima.

O homem teria chegado ao local agressio e à procura da ex-companheira. Para os policiais, a vítima relatou que quando se relacionou com o homem anteriormente em Amambai era constantemente agredida física e psicologicamente. Além de ameaças de morte, também era obrigada a ter atos sexuais forçados, inclusive na presença dos filhos, e que ele praticava violência com às crianças.

Para buscar proteção, ela então teria fugido para Dourados com medo das agressões do homem. No entanto, na manhã deste domingo, o suspeito apareceu na Aldeia Bororó, e ameaçou a mulher. Ele foi contido lideranças da comunidade até a chegada da polícia. A mulher solicitou medidas protetivos porque expressou que temer pela própria vida e pela segurança dos filhos.

O homem foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como ameaça, no âmbito da violência doméstica.

