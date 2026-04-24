Procon de Três Lagoas aponta variação de preços no Dia das Mães, com itens de R$19,90 a R$649,90

Levantamento mostra diferenças expressivas entre presentes e reforça a importância de comparar preços antes da compra

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas divulgou pesquisa de preços para o Dia das Mães 2026, com coleta realizada nos dias 23 e 24 de abril em estabelecimentos do município. O levantamento aponta grande variação nos valores de produtos tradicionalmente procurados na data.

Entre os itens analisados, a diferença mais ampla aparece na perfumaria, onde fragrâncias podem custar desde R$ 119,90 até R$ 649,90, dependendo da marca e do tamanho. Em outros segmentos, como calçados, também há disparidade: tênis foram encontrados por R$ 49,99, enquanto modelos semelhantes chegam a R$ 123,00. Sandálias variam de R$ 49,99 a R$ 149,90.

No vestuário feminino, os preços seguem o mesmo padrão de oscilação. Calças jeans vão de R$ 49,99 a R$ 159,99, enquanto vestidos curtos aparecem entre R$ 29,99 e R$ 139,90. Peças básicas, como camisetas, apresentam menor variação, com valores entre R$ 22,99 e R$ 39,90.

Produtos tradicionais da data também foram incluídos no levantamento. Buquês com 12 rosas foram encontrados entre R$ 179,90 e R$ 230,00. Já cestas de café da manhã completas variam de R$ 285,00 a R$ 295,00, enquanto versões mais simples custam de R$ 100,00 a R$ 190,00.

De acordo com o Procon, os dados reforçam a necessidade de o consumidor pesquisar antes de comprar, além de observar condições de pagamento e exigir nota fiscal. O órgão destaca que os preços são informativos e podem sofrer alterações conforme o estabelecimento.

Confira a pesquisa:

<br />

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram