Idoso perde R$ 22 mil em golpe do falso advogado em Campo Grande

Um idoso, de 63 anos, foi vítima do golpe do falso advogado e perdeu R$ 22 mil em Campo Grande. O caso foi registrado nesta sexta-feira (24) como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na quinta-feira (23), após a vítima receber ligação de um homem que se passou por advogado. O golpista afirmou que o idoso havia vencido uma ação judicial e teria direito a receber cerca de R$ 42 mil.

Para dar credibilidade, o suspeito apresentou dados reais do processo e enviou uma cópia da ação. Em seguida, solicitou informações bancárias sob o pretexto de viabilizar o depósito.

Na sequência, a vítima recebeu uma chamada de vídeo de outro homem, que se identificou como servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Durante a conversa, ele pediu a confirmação de um código enviado ao celular e orientou o acesso ao aplicativo bancário.

Ao verificar a conta, o idoso constatou que, em vez de receber o valor prometido, houve a transferência de R$ 22 mil para uma empresa.

Após perceber o golpe, a vítima foi orientada a contestar a operação junto à instituição financeira. O registro foi feito na Depac-Cepol, e o caso segue em investigação.