Procon aponta variação de até 41,30% no preço do gás de cozinha em Campo Grande

Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal nesta quarta-feira (26), aponta variação de 41,30% no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor realizou pesquisa, entre os dias 24 e 25 de junho, nos comércios da Capital.

A pesquisa abrangeu diversos estabelecimentos da cidade, incluindo distribuidoras, revendedoras e supermercados. Durante o levantamento, foram verificados os valores praticados, e a disponibilidade do produto em 23 estabelecimentos e regiões. Segundo a pesquisa, o menor preço foi de R$ 92,00 e o maior preço R$ 130,00.

O Procon Municipal recomenda que os consumidores de Campo Grande realizem pesquisa prévia antes de adquirir o gás de cozinha, levando em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade e o atendimento oferecidos pelo estabelecimento, assim como também a taxa de entrega.

De acordo com os dados coletados, foi analisado também a variação de preços do gás de cozinha, na Capital, em relação ao mesmo período do ano passado. Essa informação alerta os consumidores para as mudanças no mercado e a importância de pesquisar e comparar os preços antes de efetuar a compra. O comparativo pode acessado através do link: Pesquisa gás de cozinha

Dicas para economizar o gás de cozinha:

Negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega para que possa economizar, e que sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP;

Dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor (crédito, débito, dinheiro e PIX) pode haver variação para mais ou para menos;

Preste atenção também ao escolher a marca do produto. Esta também pode influenciar no valor final a ser pago pelo consumidor;

Evite correntes de ar na cozinha;

Prefira cozinhar com panelas tampadas;

Cuide da manutenção do seu fogão – As chamas do gás devem apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades amareladas, que sujam o fundo da panela, é sinal de que os queimadores estão sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás;

Aproveite o vapor da panela onde faz algumas receitas, como o arroz, para cozinhar legumes. Coloque em cima da panela um escorredor metálico que se encaixe bem, disponha os legumes picados dentro e tampe. Os legumes cozinharão no vapor do arroz e você economizará gás e tempo.