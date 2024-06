Campo Grande amanhece com nevoeiro e termômetros registam 9ºC em MS

Nesta quinta-feira (27), o inverno finalmente deu as caras para os campo-grandenses. Com um nevoeiro denso cobrindo a Capital e a temperatura mínima registrando 15,4ºC, o cenário se transformou drasticamente em relação aos dias anteriores. Desde as 2h da madrugada, o Aeroporto Internacional de Campo Grande está operando com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens devido às condições de visibilidade reduzida.

No sul de Mato Grosso do Sul, o dia começou ainda mais frio, com termômetros marcando 9ºC e também registrando nevoeiro. A previsão meteorológica indica que as temperaturas continuarão a cair, com a frente fria se espalhando por todo o Estado. Confira algumas das mínimas registradas nesta quinta-feira:

– Ponta Porã: 9,8ºC

– Sete Quedas: 10,6ºC

– Amambai: 11,3ºC

– Dourados: 12,4ºC

– Itaquiraí: 12,9ºC

– Juti: 13,1ºC

– Maracaju: 13,4ºC

– Rio Brilhante: 13,7ºC

– Ivinhema e Porto Murtinho: 13,9ºC

– Sidrolândia: 14ºC

– Corumbá: 14ºC

– Sonora: 14,9ºC

Os índices de temperatura podem sofrer alterações conforme as atualizações das bases meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) espalhadas pelos municípios. Confira as temperaturas máximas previstas para hoje em outras cidades do Estado:

– Coxim: 32ºC

– Corumbá e Paranaíba: 30ºC

– São Gabriel do Oeste: 29ºC

– Três Lagoas, Bonito e Maracaju: 28ºC

– Porto Murtinho e Nova Alvorada do Sul: 27ºC

– Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí: 26ºC

O Inmet prevê um fim de semana rigoroso, com mínimas de até 4ºC em Ponta Porã, 7ºC em Dourados e Porto Murtinho, 9ºC em Corumbá e Bonito, e 14ºC em Três Lagoas e Coxim.

Os moradores de Mato Grosso do Sul devem se preparar para um período de temperaturas baixas e tempo instável nos próximos dias. É recomendado que todos fiquem atentos às atualizações meteorológicas e tomem as devidas precauções para se manterem aquecidos e seguros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram