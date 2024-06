Idoso é preso após agredir companheira com facão

Na noite da última segunda-feira(24), um idoso de 74 foi preso em flagrante por agredir sua convivente, uma mulher de 58 anos, com um facão. A vítima relatou que foi atacada pelo idoso após uma discussão, quando ele a ameaçou de morte e a feriu com o facão próximo ao pescoço e nos braços.

O ocorrido

Após conseguir escapar, a vítima buscou ajuda na delegacia. A polícia iniciou a busca pelo sujeito e conseguiu capturará-lo, apreendendo também o facão utilizado no crime.

O idoso negou as acusações, afirmando que a mulher se feriu sozinha. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa e ameaça no contexto de violência doméstica, podendo enfrentar acusações mais graves, como tentativa de homicídio, dependendo do andamento do inquérito policial.

A autoridade policial não estabeleceu fiança e o idoso será submetido a uma audiência de custódia. A prisão foi realizada pela Delegacia Polícia Civil de Brasilândia.

