Presidente do TCU palestra pela primeira vez em Campo Grande durante evento nacional de compras públicas

Campo Grande será palco de um momento histórico. Pela primeira vez, o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministro Vital do Rêgo, estará na Capital Sul-mato-grossense para palestrar em um evento nacional.

“É uma alegria participar desse encontro em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Será uma oportunidade ímpar para quem gosta de estudar e pesquisar a nova Lei de Licitações. Estarei presente, ao lado de especialistas, discutindo diversos temas relevantes sobre o Direito Administrativo e, em especial, as mudanças trazidas pela legislação”, concluiu o Ministro.

A ocasião será o SENACOP 2025 Seminário Nacional de Compras Públicas, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro, reunindo gestores, especialistas e autoridades de todo o Brasil.

A participação do ministro Vital do Rêgo representa um marco inédito para Campo Grande. O TCU, instituição máxima de controle e fiscalização das contas públicas do país, tem papel central na construção de boas práticas de governança, transparência e eficiência nos gastos públicos. Sua presença no Senacop reforça a relevância do evento como espaço estratégico para debater os rumos da gestão pública brasileira.

“Trazer o presidente do TCU a Campo Grande é um sinal claro da importância que o Senacop conquistou no cenário nacional. O ministro presidente Vital do Rêgo vem para compartilhar visões sobre o futuro da fiscalização, do controle e da modernização da administração pública”, destaca a organização do evento.

Além da palestra do presidente do TCU, o Senacop 2025 contará com três dias de programação intensa, incluindo painéis, workshops e apresentações de especialistas renomados. O evento já se consolidou como o maior encontro de compras públicas do país, atraindo representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, além de empresas e profissionais ligados ao setor.

Com a presença de gestores públicos de todas as regiões do país, o evento reforça Campo Grande como ponto estratégico de debates nacionais sobre governança, licitações e inovação no setor público.

Serviço

Evento: SENACOP 2025 – Seminário Nacional de Compras Públicas;

Data: 12, 13 e 14 de novembro de 2025;

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo – Campo Grande/MS.