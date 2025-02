Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para vendedores ambulantes no Carnaval 2025

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (3) as inscrições para a seleção de vendedores ambulantes não circulantes interessados em atuar durante o Carnaval 2025. O evento, que ocorrerá entre os dias 22 e 23 de fevereiro e de 28 de fevereiro a 8 de março, terá como palco a Esplanada Ferroviária, e os vendedores poderão trabalhar nas modalidades barraca, trailer e food truck.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro, às 17h, tanto de forma online, no site da Secretaria Executiva de Cultura, quanto presencialmente na sede da secretaria, situada na Rua Usi Tomi, nº 567, bairro Carandá Bosque. Para participar, é necessário preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo, telefone e e-mail, e apresentar documentos exigidos, como o certificado de boas práticas na manipulação de alimentos. Apenas maiores de 18 anos podem se inscrever, sendo vedada a participação de pessoas com impedimentos legais.

A seleção dos candidatos será realizada por sorteio público, no dia 17 de fevereiro, às 9h, no auditório da Secretaria Executiva de Cultura. Aqueles sorteados passarão por uma análise documental e, caso aprovados, terão autorização para atuar nos pontos definidos pela Prefeitura durante o período das festividades.

O edital de chamamento público, publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande), detalha as regras para a exploração do espaço público durante o evento. Os vendedores habilitados poderão comercializar alimentos e bebidas, que serão divididos em duas categorias:

Tipo 1: produtos como hambúrgueres, pastéis, cachorros-quentes, pizzas, espetos, arroz, crepes, acarajé, açaí, sorvetes e salgados, além de bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, sucos, água mineral, energéticos, isotônicos, chás, cafés e achocolatados.

Tipo 2: comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, com a proibição de venda em recipientes de vidro.

A venda será permitida a partir das 15h até o encerramento das festividades em cada dia. A montagem das barracas e trailers poderá ser feita entre 11h30 e 13h.

Os pontos de venda estarão localizados em áreas estratégicas da cidade, na Avenida Mato Grosso, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho (nos dois sentidos), e na Avenida Calógeras, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho.

Serão disponibilizados até 80 pontos fixos, com 20 vagas destinadas a alimentos e bebidas não alcoólicas e 60 vagas para bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O edital também garante a reserva de vagas para grupos específicos: 10% das vagas serão destinadas a negros, 5% a indígenas e 5% a pessoas com deficiência. Caso não haja candidatos suficientes nas categorias de cotas, as vagas serão redistribuídas para a ampla concorrência.

