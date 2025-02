Homem morre após tentar matar ex-companheira e atear fogo em estabelecimento, em Caarapó

Na manhã deste sábado (01) um homem, identificado como Renan Dantas, atirou contra si próprio após tentar matar sua ex-companheira Karina Corim e sua amiga Aline Rodrigues. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na Avenida XV de Novembro, no centro da cidade de Caarapó, distante 273 km de Campo Grande.

Por meio da análise das imagens do sistema de vigilância do local, foi possível observar o momento preciso em que Renan Dantas, seu ex-parceiro, efetua um disparo contra ela e, posteriormente, contra sua amiga, Aline Rodrigues. Continuando, o autor remove de sua mochila um reservatório de combustível, despeja-o sobre os produtos da loja, ateia fogo, dirige-se ao banheiro do local e dispara contra si mesmo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar prestaram os primeiros socorros às vítimas, enquanto as equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica conduziram o exame de corpo de delito, resultando na apreensão de munições, armas de fogo e outros indícios do crime.

Renan Dantas e Aline Rodrigues não conseguiram resistir aos ferimentos e faleceram no Hospital. Karina, ex-parceira do autor, continua hospitalizada e seu estado de saúde será informado em tempo hábil pelas autoridades médicas.

A pesquisa revelou que Karina e Renan, além de colaborarem no trabalho, tiveram um relacionamento amoroso de dois anos, passando recentemente por um término turbulento. Karina chegou a pedir medidas de proteção urgentes na sexta-feira (31), porém não houve tempo suficiente para notificar o agressor.

Também se constatou que a arma de fogo usada no delito é de propriedade do pai do infrator, que é um policial militar.