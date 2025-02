Operação ALPHA 14 em Costa Rica resulta em prisão por homicídio e apreensão de envolvidos em tráfico e posse ilegal de armas

A Polícia Civil iniciou a Operação ALPHA 14 na manhã de domingo (02), com a finalidade de executar mandados de prisão temporária, internação temporária e busca e apreensão. A ação está ligada ao inquérito de um assassinato ocorrido em 12 de janeiro de 2025, quando o cadáver da vítima foi localizado em um local de difícil acesso, com um lago formado por uma mina de água, na cidade de Costa Rica-MS.

Embora o caso seja complexo, os investigadores conseguiram coletar informações que apontam para a autoria e a motivação do delito, que tem relação com o tráfico de entorpecentes. A partir dessas provas, as medidas cautelares foram requeridas e concedidas.

De acordo com o delegado encarregado da investigação, Jhonny Garcia, os agentes da lei trabalharam sem descanso desde que o corpo foi descoberto, possibilitando a coleta de todas as provas necessárias e a obtenção das determinações judiciais necessárias. Ademais, a escolha de não compartilhar informações previamente foi uma tática para prevenir que os participantes ficassem cientes das ações em curso.

As investigações prosseguem, visando elucidar completamente os acontecimentos e assegurar a responsabilização de todos os participantes. Até o momento, uma pessoa foi detida e dois adolescentes foram apreendidos, suspeitos de participação no assassinato.

Segundo a Policia Civil, o nome “ALPHA 14” foi selecionado para representar o empenho constante das forças de segurança na solução de delitos violentos, particularmente os homicídios. A palavra “Alpha” representa liderança, estratégia e ação coordenada, refletindo o trabalho detalhado da polícia na investigação e captura dos autores. O número 14 refere-se ao décimo quarto homicídio registrado em Costa Rica entre os anos de 2022 e 2025, todos já solucionados. A ação enfatiza a ação determinada das autoridades na luta contra a impunidade e na procura por justiça.

No decorrer da operação ALPHA 14, as forças policiais capturaram dois indivíduos em flagrante por delitos diferentes. Um homem foi detido por tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, enquanto o outro recebeu uma multa por possuir ilegalmente uma arma de fogo e acessórios de uso restrito.