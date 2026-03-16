16 a 27 de março: Campo Grande sedia exercício internacional de resposta a desastres COOPERACIÓN XI

Campo Grande sedia, de 16 a 27 de março, o exercício multinacional Cooperación X. A operação, coordenada pela FAB (Força Aérea Brasileira), com o objetivo de preparar as forças aéreas para atuar em situações de emergência e ajuda humanitária, conta com delegações de 14 países.

Na Base Aérea da Capital, a movimentação dos aviões e helicópteros já começou na manhã de hoje (16). Para o exercício, a Força Aérea Brasileira deve empregar aeronaves como o KC-390 Millennium, SC-105 Amazonas, H-60 Black Hawk e o C-98 Caravan.

Durante os 11 dias de atividades, os participantes irão simular cenários complexos de resposta a desastres. As equipes vão treinar coordenação entre países, tomada de decisões e uso de aeronaves em operações conjuntas.

Entre as missões previstas estão combate a incêndios em voo, busca e salvamento e evacuação aeromédica, sempre em apoio a autoridades civis em situações de crise.