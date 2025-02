Preços do hortifrúti fazem finalmente a economia do consumidor campo-grandense

Apesar da inflação de outros itens da cesta, o quilo da cebola pode ser encontrado custando a R$ 2,25 em supermercados

A pesquisa de preço de alimentos da Cesta Básica realizada pelo jornal O Estado, na última sexta-feira (13), revelou como ir às compras nos supermercados afeta em cheio o orçamento do campo-grandense. O café, por exemplo, é o líder dos aumentos com preços que chegam a custar R$ 25,90, sem falar nos valores da carne. Entretanto, o setor de hortifruti tem oferecido alimentos com preços mais conta.

O levantamento realizado em seis estabelecimentos pela reportagem, encontrou o quilo da cebola vendido entre R$ 2,25 e R$ 3,99, a variação ficou em 77,33% de um mercado para o outro. O jornal resgatou pesquisas anteriores, onde o consumidor chegou a pagar R$ 8,15 pelo quilo da hortaliça em dezembro de 2023. Comparativo que representa uma queda de, 262% no comércio da cebola na capital.

Custando em média R$ 3,95, o quilo da batata apresentou mais de 73% de diferença de preço, podendo ser comprado por R$ 2,59, mas em outros pontos de revenda o preço sobe para R$ 4,49. Já o quilo do tomate é vendido entre R$ 4,98 (preço mínimo) e R$ 7,99 (preço máximo), a variação entre os custos ficou em mais de 60%. A banana, fruta que foi destaque na pesquisa da semana passada, tem um custo médio de R$ 6,71, sendo o menor valor encontrado pela reportagem de R$ 5,98.

Conforme dados da cesta básica de Campo Grande de janeiro, divulgados pelo Dieese, o tomate teve uma queda de preço de 22,69%, e a banana redução de 4,79%. Pelo segundo mês consecutivo, a batata (-23,92%) registrou expressiva retração de preços, sendo comercializada ao preço médio de R$ 3,88 o quilo. Na comparação com janeiro do ano passado, a queda de preços é ainda maior (-59,07%).

Mercearia

Ainda conforme a pesquisa do jornal, o pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério) é vendido em torno de R$ 25,00. Entre os supermercados pesquisados o menor preço encontrado foi de R$ 22,95, já o valor mais caro custa R$ 26,49. Outro alimento presente no prato dos brasileiros, o feijão é vendido em média por R$ 5,10. Na capital os preços do produto oscila entre R$ 4,99 e R$ 5,69.

A macarronada é outra receita que faz parte diariamente do nosso cardápio, comparando os preços do macarrão Dallas com ovos, a reportagem encontrou o item custando entre R$ 3,49 e R$ 4,79. Enquanto o extrato de tomate custa quase o dobro do principal item da receita. Considerando o extrato Elefante de 310g, os preços são repassados ao consumidor por até R$ 7,99.

Suzi Jarde