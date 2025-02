Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Campo Grande

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito nesse sábado (15), em Campo Grande. O flagrante foi realizado pela equipe da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas), que patrulhamentos nas imediações da Vila Nossa Senhora das Graças e avistou o suspeito na frente de uma casa.

Ao notar a viatura, o homem tentou se esconder atrás de um muro, o que levantou ainda mais suspeita dos agentes. Durante a abordagem, os militares encontraram quatro munições de calibre .38 no bolso dele.

Questionado, à polícia ele disse que as munições eram de uma arma que ele tem, mas que estava no guarda-roupas de uma irmã. No entanto, segundo as informações do boletim de ocorrência, o rapaz disse que a mulher não sabia do revólver de uso restrito.

A equipe então foi até a residência da irmã do suspeito, na região da Vila Nassser, e foi autorizada pela mulher a vistoriar a residência. A arma foi encontrada embaixo do guarda-roupas.

O homem foi levado para Depac/Cepol, onde foi autuado em flagrante.