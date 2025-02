Após agredir e torturar esposa, homem é encontrado morto em frente de casa em Ivinhema

Um homem identificado como Delsio Emanuel Lopes de Oliveira, de 27 anos, morreu a tiros na madrugada deste domingo (16), em Ivinhema. O jovem havia sido denunciado por violência doméstica, após torturar a esposa com queimaduras de cigarro e até agressões com martelo.

No sábado (15), a jovem de 22 anos compareceu na Delegacia de Polícia Civil da cidade para denunciar o companheiro, com quem tem uma filha de apenas seis meses. Aos investigadores, ela contou que na noite anterior havia sido agredida e ameaçada. Segundo a vítima, a violência era vivida constantemente.

Após horas da denúncia, Delsio foi encontrado morto na região onde morava, no Bairro Água Azul. A polícia constatou que ele foi baleado quando estava no quintal de casa, atingido na região do abdome. Delsio chegou a correr para a rua, mas caiu no trajeto e morreu no local.

A polícia investiga a morte, mas por enquanto, não há informações sobre suspeitos.