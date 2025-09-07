Público acorda cedo e lota arquibancadas para assistir o Desfile da Independência em Campo Grande

A programação em alusão ao Dia da Independência do Brasil, celebrado anualmente em 7 de setembro, começa às 8h45 em Campo Grande. Apesar do clima fresquinho, a público levantou cedo para pegar lugar nas arquibancadas para assistir o tradicional Desfile Cívico-Militar.

A família de Gustavo César acordou cedo. “Já é tradição na família, venho desde pequeno, e este ano viemos em peso. É importante vir prestigiar nosso País, a população participar, principalmente nesse momento de política, para mostrar a nossa força, não importa o lado que você seja, mas temos que valorizar a independência do Brasil”, disse o empresário.

Já a Elisângela Barros, é a segunda vez que assiste o desfile. “A primeira vez que eu vim foi ano passado e este ano estou aqui de novo. É um dia importante de celebrar a independência do nosso País. Quem nunca veio, saiba que vale a pena. É legal trazer as crianças, toda a família, é um momento especial”, disse ela.

Para o vendedor ambulante Cícero Pereira, a data é mais uma oportunidade de gerar renda. “Eu vendo salgado, cachorro quente, café… tem de tudo um pouco. Eu trabalho todo dia aqui na Praça Ary Coelho, e nos desfiles venho todo ano. É uma oportunidade de fazer mais um dinheirinho. O movimento é bom, sempre enche de gente, e este ano não vai ser diferente”, comentou o trabalhador.

Este ano, o desfile contará com a presença de 18 instituições, entre escolas, Forças Armadas e forças de Segurança Pública. A solenidade também terá um momento especial: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, ao lado de integrantes de instituições de defesa e segurança. A chama simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional.

Ponto de hidratação

Desta vez, o desfile conta com pontos de hidratação, que são bebedouros da Águas Guariroba. O evento conta com três bebedouros que estão instalados em localidades estratégicas, ao longo da Rua 13 de Maio: na esquina com a Dom Aquino, no cruzamento com a Barão do Rio Branco e no trecho entre a Afonso Pena e a 15 de Novembro.

Estruturas do evento

Para garantir a tranquilidade de todos, a solenidade conta com pontos de atendimento de emergência espalhados pelo trajeto. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estarão disponíveis na Rua 14 de Julho, com a Afonso Pena e a Rua 7 de Setembro, e em frente ao palanque oficial. A população também pode acionar o atendimento de emergência pelo telefone 193.

Além disso, foram instalados 30 banheiros químicos na Rua 13 de Maio e em vias adjacentes: ruas 15 de Novembro, Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Dom Aquino, Maracaju, Antônio Maria Coelho; avenidas Afonso Pena e Mato Grosso; e na Rua 14 de Julho, com Dr. Temístocles, General Melo e travessas Coronel Edgard Gomes e Bocage.

Com Juliana Aguiar