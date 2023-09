Preço médio do arroz aumentou 3,67%, em uma semana

O preço médio do pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério), há duas semanas seguidas, não saiu por menos de R$ 20 para os consumidores. Os dados são da pesquisa de preço de itens da cesta básica em Campo Grande, realizada pelo jornal O Estado, em seis supermercados.

Nesta semana, a média foi de R$ 22,74, quando na semana anterior o valor calculado era R$ 21,94, um aumento de 3,65%. Os valores encontrados na sexta-feira (29), foi de R$ 20,90 o mais em conta e R$ 24,39, o valor máximo

O quilo do feijão de 1 kg (Bem-Te-Vi) apresentou média de R$ 5,52. No Comper, Fort e Pires, o produto é vendido a R$ 4,99, enquanto no Nunes sai a R$ 6,49.

Ainda segundo a pesquisa, o óleo Concórdia de 900 ml variou 26,14% entre os seis estabelecimentos, custando R$ 4,59 no Comper e Fort e R$ 5,79, no Nunes. O valor médio é de R$ 4,98.

A cartela de ovos médios, com 12 unidades, teve uma variação de 66,61%. A proteína é vendida a R$ 5,99 no Nunes e por R$ 9,98, no Comper. A média apontada é de R$ 8,12.

O preço médio para 1 litro de leite Italac foi de R$ 4,85 nos pontos pesquisados, a variação foi de 42,61%. O alimento é vendido a R$ 3,99 no Assaí e por R$ 5,69, no Nunes.

Na sessão de frutas e legumes, o quilo do tomate teve uma variação de 52,29%, sendo comercializado por R$ 4,59 no Pires e R$ 6,99 no Atacadão. A média calculada foi R$ 6,12.

O quilo da banana variou 50,08%, custando R$ 5,99 no Fort e R$ 8,99 no Comper. O preço médio ficou em R$ 7,02.

No setor do açougue, o quilo do coxão mole a vácuo teve uma média de R$ 33,35. O consumidor paga R$ 29,98 no Fort, no quilo, enquanto no Comper sai por R$ 40,98 (36,69%).

Limpeza e higiene

O papel higiênico de folha dupla, com 12 rolos (Neve), teve a maior variação nesta semana (83,57%). Isso por que o valor mais caro foi R$ 36,99 e R$ 20,15 o mais em conta. O preço médio foi de R$ 27,95.

O sabonete Lux de 90 g foi encontrado nas prateleiras custando R$ 2,49 no Assaí e R$ 3,29, no Nunes e Atacadão (32,12%). A média foi de R$ 2,88.

A média de preço do detergente líquido Ypê de 500 ml foi de R$ 2,60. O produto de limpeza é vendido a R$ 2,09 no Fort e R$ 3,19, no Nunes (52,62%).

Por – Suzi Jarde

