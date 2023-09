Marco Luque estará na Capital em apresentação do espetáculo “Dilatados”

‘Vai ser uma noite incrível, cheia de risadas, histórias hilárias e muita diversão’, garante o humorista, com duas apresentações marcadas para hoje.

Neste sábado (30), o teatro Glauce Rocha recebe o ator e humorista Marco Luque, com o espetáculo “Dilatados”. Com duas sessões agendadas, uma às 19h e outra às 21h, o humorista compartilha com o público as aventuras de Jackson Five, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil que, ao contar sobre o cotidiano da profissão, defende a classe dos motoqueiros com dignidade e, claro, muito humor e descontração. Outro destaque do show é o vegetariano muito controverso e irônico Mustafary. Com uma narrativa leve e descontraída, conquistou o carinho do público com o seu amor pelos “serumaninhos” (animais) e preocupação com a natureza. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 85 pelo site.

Em entrevista ao jornal O Estado, o humorista comenta sobre inspirações, expectativas, conexão com o público e o processo de criação de espetáculos e personagens. Sobre “Dilatados”, Marco Luque afirma que o show é produzido há alguns anos e é sucesso de bilheteria na maioria das sessões. Com o roteiro sempre adaptado e atualizado conforme os locais de apresentação, a identificação do público é imediata e é a partir deles, da plateia, que o ator costuma direcionar o seu texto.

“No meu roteiro atual, eu e o Guilherme Rocha, outro diretor do ‘Dilatados’, mudamos algumas coisas, para deixá-lo sempre atual, conforme o que o público demonstra gostar mais. A recepção deles é sempre positiva, mas eu aprendi que eles são sinceros, se acham engraçado, vão rir, caso não, ficam quietos, e se acham genial, vão rir e aplaudir junto e isso ajuda a entender cada plateia para a qual me apresento”, explica.

Com os personagens irreverentes que compõem o espetáculo atual, Luque busca trazer ao público conteúdos que interferem diretamente na sociedade. Mas, além disso, são conteúdos que o seu público demonstra gostar. Durante a pandemia, houve um aumento de 20% no número de trabalhadores, totalizando mais de 300 mil entregadores só na Capital paulista, segundo o humorista, e com Jackson Five, abordar sobre a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo se tornou um conteúdo necessário, até então

“Olha, o processo de criar um personagem, construir ele do zero é sempre um grande desafio, isso, justamente porque eu preciso encontrar essa mensagem, que é, sim, intencional em todas as minhas criações. Isso se dá pelo fato de eu entender que o humor vai muito além do que só fazer as pessoas rirem, eu preciso tomar todo o cuidado com o que irei passar e o que eu quero deixar como reflexão para o meu público, e eu sempre penso nisso, para trazer algo do bem e sem que as pessoas se ofendam, porque a minha missão é muito mais do que isso. Eu acho que o meu diferencial está em trazer humor de uma forma que faça as pessoas rirem e saírem da apresentação com uma reflexão em mente. Mas mais do que isso, eu sinto que quando estou no palco é mais fácil entender o que a plateia quer, e depois de todos esses anos de carreira eu consegui perceber que ela é muito sincera, e eu considero muito isso durante o meu desempenho e vou moldando minhas piadas conforme o que a plateia demonstrou gostar ou não”, garante o humorista.

Marco Luque ainda acrescenta que sempre teve um talento hábil para o humor e paródia, principalmente quando se trata sobre sotaques e revela que a sua maior inspiração e professora foi a mãe. “Eu sempre gostei e ainda gosto de fazer sotaques, é uma facilidade que sempre tive. A minha inspiração mesmo é a minha mãe, eu lembro que, desde criança, ela imitava os parentes e a gente em casa. E observando a diversidade do público brasileiro, eu sempre procuro fazer um personagem diferente. Para isso eu vejo como ele cabe na minha voz, no meu corpo, é uma sinergia, um encontro de ideias com a capacidade que tenho. Mas sempre fui um grande imitador, eu presto muita atenção nas pessoas que estão à minha volta”, conta.

Com o talento de narrar histórias que divertem e contagiam a multidão, o humorista considera que esses são os personagens que mais marcaram a sua carreira e garante ao público um show especial e ainda envia um recado carinhoso ao público sul-mato-grossense. “Com certeza o Jackson e o Musta são personagens que mais marcaram minha trajetória e esse show é super especial. Ao longo da apresentação sempre tenho algumas surpresas para o público dar ainda mais risadas. Para o pessoal de Mato Grosso do Sul, tô chegando para fazer aquela bagunça boa com vocês em ‘Dilatados’. Vai ser uma noite incrível, cheia de risadas, histórias hilárias e muita diversão. Tô preparando um show muito especial para vocês e tenho certeza de que vamos nos divertir muito juntos. Então já sabem, marquem na agenda, chamem a galera e venham dar muitas gargalhadas comigo, vamos fazer essa noite ser inesquecível. Até logo!”

Mais informações sobre valores de ingressos e setores podem ser consultados pelo site https://ingressos.spartaproducoes.com.br/comprar-ingresso.

Por – Ana Cavalcante

