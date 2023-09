Criança de 5 anos fica gravemente ferida após ser atropelada por motocicleta

Uma criança de 5 anos, foi atropelada por uma motocicleta em frente de uma conveniência, na noite de ontem (29), em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O garoto sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao hospital. O estado de saúde ele é grave.

Conforme informações apuradas pelo site O Correio News, a criança foi socorrida pela própria mãe para o Hospital Municipal. Há relatos que no momento do acidente, familiares da criança tiveram dificuldades para entrar em contato com os socorristas e a Polícia Militar devido a operadora de telefonia da cidade estar fora do ar.

No hospital, a criança teve que ser transferida com vaga zero para Santa Casa de Campo Grande, com traumatismo craniano encefálico. O estado de saúde da criança é grave.

De acordo com a reportagem, não há informações se o motociclista permaneceu no local ou empreendeu fuga. Na frente da conveniência há uma faixa de pedestre.

