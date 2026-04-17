Preço dos combustíveis varia até 11,83% em Campo Grande

Gasolina chega a R$ 6,49 e diferença no tanque pode passar de R$ 37, aponta Procon-MS

Os preços dos combustíveis em Campo Grande apresentam variações de até 11,83%, segundo pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul realizada entre os dias 8 e 10 de abril em 35 postos da Capital.

A maior diferença foi registrada na gasolina, principalmente na região do Imbirussu. Já o menor valor encontrado, no pagamento em dinheiro ou débito, ficou em média em R$ 6,49 por litro na região do Segredo.

O tipo de pagamento influencia diretamente no preço. No cartão de crédito, as oscilações são mais altas. No etanol, por exemplo, a variação chegou a 10,74% na região do Lagoa e a 9,55% no Anhanduizinho. O diesel S10 teve diferença de 9,53% na região central.

Na prática, o impacto aparece no bolso do consumidor. Em um abastecimento de 50 litros de gasolina no crédito, a diferença entre postos pode chegar a R$ 37,50, dependendo da região.

Na comparação com março, o diesel S500 apresentou uma das maiores altas, com aumento de 21,37% na região do Bandeira. Já a gasolina no crédito teve variações de 6,70% no Lagoa e 6,24% no Segredo.

A pesquisa considera gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV, com preços coletados tanto à vista quanto no crédito. Segundo o Procon, os valores podem variar conforme o estabelecimento e as condições de pagamento.

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