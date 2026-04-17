Idoso de 86 anos é agredido durante roubo em Iguatemi; ação foi filmada

Um idoso de 86 anos foi agredido durante um roubo registrado na tarde de terça-feira (14), em Iguatemi, a cerca de 466 quilômetros de Campo Grande. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima voltava de um supermercado e seguia para casa quando foi abordada por uma mulher.

Nas imagens, o idoso aparece caminhando pela rua quando a suspeita inicia uma conversa e, em determinado momento, chega a tocar na mão dele. Enquanto isso, um homem, que estava ao lado em uma bicicleta, tenta puxar a sacola de compras da vítima.

O idoso reage e tenta segurar os pertences, recuando alguns passos. Em seguida, o suspeito desce da bicicleta e parte para cima da vítima, que cai no chão e derruba a sacola com alimentos.

O homem pega os produtos, mas acaba abandonando os itens e foge. Já a mulher permanece no local e chega a ajudar o idoso a se levantar. Apesar disso, a investigação aponta que ela também participou da ação.

O casal foi indiciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas. A motivação do crime não foi divulgada e o caso segue sob investigação.