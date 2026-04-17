Prefeitura de Corumbá convoca professores aprovados em processo seletivo

Chamamento inclui diferentes áreas e exige apresentação de documentos no dia 22 de abril

A Prefeitura de Corumbá publicou três editais de convocação para candidatos aprovados em processo seletivo voltado à rede municipal de ensino. Os chamamentos constam em edição do DIOCORUMBÁ divulgada na quarta-feira (16).

Os selecionados devem comparecer no dia 22 de abril, das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na região central da cidade, para entrega da documentação necessária à contratação temporária.

As convocações abrangem cargos de professores em diferentes áreas. Entre as vagas estão funções para apoio educacional inclusivo, além de disciplinas como História, Matemática, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Física, incluindo atuação em área rural.

Os nomes foram chamados conforme a ordem de classificação no processo seletivo. Ao todo, três editais organizam a convocação, contemplando candidatos em posições variadas da lista.

Para efetivar a contratação, é obrigatória a apresentação de documentos originais e cópias conforme exigido nos editais. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido implica na desclassificação, com chamada do próximo candidato.

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