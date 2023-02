Ex-deputado fica ferido após cair em calçada irregular do Belmar Fidalgo

Ex-deputado estadual e escritor sul-mato-grossense, Arthur Jorge do Amaral, se feriu após cair enquanto caminhava no entorno do Parque Belmar Fidalgo, na Rua Dom Aquino, Centro de Campo Grande. O incidente ocorreu na tarde de ontem (10) e foi ocasionado por uma irregularidade na calçada do local.

Por meio das redes sociais, Arthur Jorge relatou o ocorrido e divulgou fotos do problema na calçada com intuito de comunicar amigos e familiares e alertar as demais pessoas que frequentam o local.

“Ontem às 14 horas tive uma queda em falha na calçada, ao lado da Praça

Belmar Fidalgo, centro de Campo Grande”, escreveu. Após a queda, Amaral foi atendido no hospital da Unimed onde realizou uma tomografia e raio X.

Apesar dos ferimentos que atingiram o olho e queixo, o ex-deputado esclareceu que não foi nada grave e após exames foi constatado que os ferimentos foram superficiais. “Mesmo ferido, diante uma queda, a Deus Pai, agradecer; pela vida preservada, neste novo amanhecer”, disse em publicação no Facebook.

Considerado um dos principais parques para prática esportiva na Capital, o Belmar Fidalgo é frequentado diariamente por centenas de campo-grandenses.

