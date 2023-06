SES divulga morte de mais oito pessoas por COVID-19 em Mato Grosso do Sul

Divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), publicou nesta quarta-feira (14), o boletim epidemiológico da COVID-19 desta semana com o registro de oito novas mortes atribuídas ao vírus em Mato Grosso do Sul. Seis mortes são de moradores em Campo Grande.

Entre as vítimas, está um idoso de 65 anos, de Ponta Porã, portador de uma doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica como comorbidades. Outra idosa, de Aquidauana, com doença neurológica crônica como comorbidade também está na lista dos mais recentes óbitos por coronavírus aos 76 anos.

Também entraram para as estatísticas estaduais 145 novas infecções provocada pelo vírus. Com a atualização desta semana, Mato Grosso do Sul chega a 11.067 mortes por COVID-19, desde o início da pandemia e 613.588 diagnósticos.

Nos hospitais do Estado há duas pessoas hospitalizadas com coronavírus e em período de risco de transmissão do vírus. Uma está em leito clínico de enfermaria e outra em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Acesse também: Governo e Detran reduzem impostos e gastos para veículos com combustíveis alternativos

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram