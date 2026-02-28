Preço do alho lidera alta e cesta básica tem variação de até 76,92% na Capital

Sal, banana e frango congelado também registram oscilações acima de 50% no mercado

A diferença de preço de um mesmo item da cesta básica chegou a 76,92% nesta semana na Capital. O quilo do alho foi encontrado por R$ 13,90 no menor valor e por R$ 29,99 no maior, conforme levantamento realizado pelo jornal O Estado em seis redes de supermercados.

A pesquisa semanal comparou 30 itens entre alimentos, proteínas, hortifrutigranjeiros e produtos de higiene e limpeza. Nesta edição, os dados foram organizados em formato de ranking, considerando a variação percentual entre o menor e o maior preço registrados, além da média apurada entre os estabelecimentos pesquisados.

No segundo maior índice de variação aparece o quilo de Sal, com diferença de 72,24%. O produto foi encontrado entre R$ 2,39 e R$ 5,15, com média de R$ 3,41.

A margarina ocupa a terceira posição no ranking, com variação de 40%. O pacote com 500g oscilou entre R$ 8,49 e R$ 10,98, média de R$ 9,83. Em seguida estão os ovos médios, caixa com 12 unidades, com diferença de 37%, encontrada de R$ 7,99 a R$ 10,90, média de R$ 9,07.

A laranja registrou variação de 45,1%, com preços entre R$ 3,99 e R$ 5,79 e média de R$ 4,61. O tomate apresentou diferença de 19,30%, variando de R$ 4,99 a R$ 8,99, com média de R$ 6,80. A banana teve oscilação de 52%, com valores entre R$ 5,90 e R$ 8,99 e média de R$ 6,72.

Entre os produtos industrializados, o açúcar refinado apresentou variação de 33%. O quilo foi encontrado entre R$ 4,79 e R$ 6,98, com média de R$ 5,45. O frango congelado registrou diferença de 50%, com preços entre R$ 8,49 e R$ 12,69, média de R$ 10,31.

O feijão variou 20%, com valores de R$ 6,29 a R$ 7,59 e média de R$ 6,82. O sabão em barra (pacote com cinco unidades) apresentou diferença de 22%, oscilando entre R$ 11,98 e R$ 13,99, média de R$ 12,90.

O óleo de soja registrou variação de 28%, encontrado entre R$ 5,69 e R$ 7,99, média de R$ 7,03. O papel higiênico (pacote com 12 rolos) teve diferença de 30%, com preços entre R$ 22,99 e R$ 29,99, média de R$ 27,09.

O coxão mole apresentou variação de 33%, oscilando de R$ 39,89 a R$ 52,90, média de R$ 43,58. O sabão em pó (1,6 kg) teve diferença de 15%, com valores entre R$ 25,90 e R$ 27,99, média de R$ 26,17.

A paleta suína variou 12%, encontrada de R$ 16,89 a R$ 18,99, média de R$ 17,41. O arroz (5 kg) apresentou variação de 15%, oscilando entre R$ 12,99 e R$ 14,69, média de R$ 13,98.

Por Ana Krasnievicz

