União decreta emergência no Pantanal e o Estado inicia reforço nas ações de prevenção

Influência do El Niño deve elevar temperaturas, alterar chuvas e aumentar significativamente o risco de incêndios

O bioma símbolo de Mato Grosso do Sul já está em alerta máximo. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27) a Portaria nº 1.623/2026 e declarou estado de emergência ambiental por risco de incêndios florestais em diversas regiões do país — incluindo áreas estratégicas do Estado.

Em Mato Grosso do Sul, o decreto estabelece emergência nos Pantanais de Mato Grosso do Sul – de abril a dezembro de 2026; no Centro-Norte e Sudoeste do Estado – de abril a novembro e no Leste do Estado – de março a novembro.

O período coincide com os meses mais secos do ano e de maior incidência de focos de calor, especialmente no Pantanal, um dos biomas mais sensíveis do planeta. Assinada pela ministra Marina Silva, a medida tem caráter preventivo e permite reforço nas ações de combate, contratação temporária de brigadistas e mobilização ampliada de recursos federais.

A decisão ocorre em um cenário de atenção redobrada após os incêndios severos registrados nos últimos anos e diante da previsão de influência do fenômeno El Niño, que pode elevar temperaturas e provocar irregularidade nas chuvas ao longo de 2026.

Estado já está em campo

Enquanto a União formaliza o decreto, o Governo de MS já atua na linha de frente com a preparação da Operação Pantanal 2026, coordenada pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul).

A estrutura inclui a revisão completa de viaturas e equipamentos; testes operacionais em novos drones com sensores térmicos; reforço de bases avançadas em áreas estratégicas; capacitação de militares e brigadistas rurais e planejamento de queimas prescritas para reduzir material combustível.

Bases avançadas e prevenção estratégica

Entre as principais estratégias está a permanência de bases avançadas em diferentes regiões do Pantanal, o que reduz o tempo de resposta e limita a propagação das chamas.

Também estão previstas ações de manejo ambiental no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro e no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, com uso de queima prescrita — técnica controlada que diminui o volume de vegetação seca e reduz o risco de grandes incêndios.

Especialistas reforçam que o fogo faz parte da dinâmica natural do Cerrado e do Pantanal, mas o manejo adequado é essencial para evitar incêndios de grandes proporções.

Alerta climático

A possível intensificação do calor e a irregularidade das chuvas, influenciadas pelo El Niño, ampliam o risco de queimadas em 2026. O cenário exige monitoramento constante e integração entre Estado, União e comunidades locais.

Com tecnologia, planejamento antecipado e reforço das equipes em campo, Mato Grosso do Sul busca atravessar mais uma temporada crítica protegendo o Pantanal, o Cerrado e as áreas de Mata Atlântica presentes no território sul–mato-grossense.

Por Michelly Perez

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais