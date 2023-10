Policiais encontram quase 2 toneladas de maconha em caminhonete na BR-163

Um homem que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde de ontem (25), transportando quase 2 tonelada de maconha, em uma caminhonete S10, com registro de roubo, na BR-163, próximo a Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor alegou que receberia R$ 1.5 mil para levar os entorpecentes até Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando abordaram uma Chevrolet/S10. Ao parar e abaixar os vidros, os policiais logo descobriram que o condutor transportava maconha no interior do veículo.

Os agentes retiraram os entorpecentes e pesaram. Segundo a polícia, foram encontrados 1,6 toneladas de maconha no interior da caminhonete. Durante a checagem, os policiais também descobriram que o veículo tinha registro de roubo no Rio de Janeiro.

O preso, a droga e a caminhonete foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.