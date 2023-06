Preço da gasolina tem queda uma semana antes do novo aumento

A partir do dia 1° de julho, será cobrado o PIS/Cofins sobre o combustível

Faltando menos de uma semana para começar a valer a cobrança do PIS/Cofins, os postos de combustíveis de Campo Grande começaram a baixar o preço da gasolina. Isso porque, conforme estimativa da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), a gasolina deve ter um aumento de até R$ 0,34 por litro, a partir do dia 1° de julho.

No dia 15 de junho, a Petrobras anunciou a redução de R$ 0,13 por litro nas refinarias. Em Mato Grosso do Sul, segundo o diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes), Edson Lazarotto, a redução representa baixa de R$ 0,09 nas bombas. No entanto, o reajuste só começou a ser notado na última sexta-feira (23).

Preços

Em pesquisa de preço realizada em oito postos de Campo Grande, o valor mínimo encontrado é de R$ 4,85 na Avenida Calógeras com a Rua Maracaju. O preço máximo é de R$ 5,19 em um ponto localizado na Avenida Afonso Pena com a Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Ainda na Afonso Pena esquina com a Rua Arthur Jorge, o preço da gasolina é de R$ 4,99. Com uma diferença de R$ 0,10, o litro da gasolina foi encontrado a R$ 4,89 em um posto na Rua Rui Barbosa com a Rua João Pedro de Souza.

Já na Rua Marechal Rondon com a Avenida América, o litro da gasolina é achado no valor de R$ 4,97. Outro posto na Avenida Júlio de Castilho, o valor encontrado é de R$ 4,89, em outro posto na mesma avenida, o valor também é de R$ 4,89. Na Avenida Júlio de Castilho esquina com a Avenida Leônidas de Matos, o litro está por R$ 4,93.

FALA, POVO

A redução da gasolina fez diferença no orçamento?

“Os sete dias da semana coloco gasolina cerca de R$ 40. Para mim é uma redução tão pequena que acabei nem sentindo a diferença, esses ‘centavinhos’ não muda muito pra mim que rodo por quilometragem, mas por quem viaja a muitos quilômetros vai sentir sim essa diferença”, diz Ismael Gonçalves motoboy, 33 anos

Já a assistente social, Josiane Gonçalves , 33 anos, reparou a queda de valores em alguns postos. “Teve essa baixa, mas nem todo posto baixou. Tanto é que eu moro lá no Aero Rancho e saio de lá para vir abastecer no Centro. Toda semana eu pego a BR e completo o tanque, então senti essa diferença de posto para posto”

Fotos: Marcos Maluf

O empresário Caleb Leandro, 45 anos, sentiu pouca diferença nos valores, mas já comemora a economia. “Abasteço com pouca frequência, pois moro ao lado do meu trabalho. Eu senti pouca diferença, mas qualquer baixa é boa, e isso já é uma notícia boa pra se comemorar”

Na visão do motorista de aplicativo, Daniel de Farias Pereira percebeu que a redução foi pequena e que o aumento programada para a próxima semana é preocupante. “É pouca redução para na próxima semana eles aumentarem de novo. Por causa das corridas, abasteço todo dia, é uma diferença que senti, porém bem pouco”.

[Suzi Jarde – O ESTADO DE MS]

