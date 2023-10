Com mais dois casos, MS tem nove suspeitos

O CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), está investigando mais dois casos suspeitos de febre maculosa. De acordo com a SES/MS – (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), com esses registros, Mato Grosso do Sul já soma nove suspeitas da doença, sendo que, duas delas já foram descartadas, em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Um dos casos suspeitos na Capital era um bebê de um ano que estava internado, mas segundo a secretaria, ele recebeu alta no sábado, por não apresentar mais sintomas, mas a possibilidade ainda não foi descartada, tendo em vista que a confirmação ou descarte da suspeita só será possível após o resultado do exame que está no LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública).

[Tamires Santana– O ESTADO DE MS]

