Bolsonaristas de MS aderem à doações em PIX para pagar multas de ex-presidente

Bolsonaristas de Mato Grosso do Sul estão se mobilizando em uma campanha de arrecadação de doações por PIX para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a pagar as multas aplicadas em vários processos judiciais. O deputado João Henrique Catan (PL), que doou R$ 1 mil à conta de Bolsonaro, faz campanha nas redes sociais, assim como o ex-deputado, Capitão Contar (PRTB). Ambos os políticos não se importam com os ganhos de R$ 80 mil oriundos de duas aposentadorias acumuladas (R$ 12 mil provenientes do Exército e R$ 30 mil da Câmara dos Deputados), além dos R$ 39 mil de salário do PL. Tanto Catan quanto Contar demonstram que não se importam com esses valores recebidos e que estão dispostos a contribuir financeiramente para ajudar o ex-presidente.

Capitão Contar, em uma publicação nas redes sociais, afirmou que permanece leal ao ex-presidente mesmo após as eleições. Segundo Contar, os motivos para a adesão à campanha de doações se deve ao fato de que “Bolsonaro é o único presidente que enfrentou o sistema e não se vendeu”. Ele enfatiza que as multas impostas ao ex-presidente são uma forma de penalizá-lo e, por isso, seus apoiadores devem ajudá-lo. O ex-deputado ainda ressalta que “deram multas caríssimas, porque ele enfrentou a corrupção e devolveu a esperança de viver ao Brasil.”

João Henrique Catan, por sua vez, declarou que, se Bolsonaro precisar de mais recursos, estará à disposição para auxiliá-lo. Segundo o deputado, há uma tentativa de destruir o ex-presidente, mas eles não permitirão que isso aconteça. “Estão tentando destruí-lo, mas nós não vamos deixar isso acontecer”.

A mobilização dos bolsonaristas em Mato Grosso do Sul evidencia o apoio fervoroso que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua a receber de seus seguidores, mesmo após o término de seu mandato. A campanha de doações em PIX visa ajudar Bolsonaro a pagaras multas que ele enfrenta em diferentes processos judiciais.

Em um deles, Bolsonaro terá de desembolsar o valor de R$ 376 mil, além de R$ 90 mil por propaganda irregular e bloqueio de R$ 87,4 mil das contas, determinado pela Justiça de São Paulo, por não usar máscara repetidamente durante a pandemia. É importante lembrar que as multas enfrentadas por Bolsonaro têm origem em diferentes contextos e processos judiciais.

O gesto de doar valor em dinheiro demonstra a disposição de seus apoiadores em respaldar financeiramente o ex-presidente, destacando a figura de Bolsonaro como um político que, segundo eles, tem representação forte e segue como grande liderança da direita.

Encontro com Jair

Contar revelou que nesta semana vai se encontrar com Bolsonaro para conversar sobre eleições do ano que vem. “Estarei me reunindo com Bolsonaro para estarmos alinhando os projetos para as próximas eleições de 2024 e 2026. É nosso propósito comum fortalecer a direita e trabalhar para eleger bons vereadores e prefeitos em todos os municípios, e fazer um bom planejamento para 2026”, disse o ex-deputado, que destaca que vai retribuir e apoiar futuros prefeitos (as) e vereadores (as) de direita em Campo Grande e também no interior. Contar pode ser candidato em 2024 à Prefeitura da Capital ou em 2026 a senador ou governador em Mato Grosso do Sul, já que na última eleição, ficou em 1º lugar no primeiro turno e alcançando mais de 612 mil votos no segundo, tendo mais de 213 mil votos só em Campo Grande. (Com EM.com).

[Rayani Santa Cruz – O ESTADO DE MS]

