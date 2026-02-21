Confraria Puro Malte Mulheres  e CDL anunciam 2º encontro exclusivo para fortalecer negócios femininos em MS

O Grupo Trindade Global e a Confraria Puro Malte Mulheres, em parceria com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) anunciaram a realização do 2º encontro exclusivo voltado ao desenvolvimento, ao networking e ao fortalecimento social de pequenas e médias empresárias, autônomas e profissionais liberais de Mato Grosso do Sul. A proposta vai além de um evento tradicional e se apresenta como uma experiência estratégica de conexão e crescimento.

O encontro é pensado para mulheres que lideram seus próprios negócios, buscam crescimento estruturado, valorizam conexões inteligentes e compreendem o networking como um ativo empresarial. A programação tem como foco a troca de conhecimento, o fortalecimento de relações e a geração de oportunidades reais de negócios no Estado.

A CDL será a sede do segundo evento mensal da Confraria Puro Malte Mulheres, agendado para o mês de abril. A escolha do local reforça a missão da entidade de fomentar oportunidades para pequenos, médios e grandes empreendedores sul-mato-grossenses, consolidando a CDL Campo Grande como um ponto de apoio estratégico ao empreendedorismo local.

Durante o anúncio, o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Villa, destacou a importância da parceria e do incentivo ao empreendedorismo feminino.

“Olá pessoal, o trabalho da CDL é justamente focado em fomentar o mercado de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Para nós é uma imensa satisfação ter vocês aqui, ter a Confraria junto com a CDL em Campo Grande. Já estamos tratando para que a Confraria realize um evento mensal aqui na CDL, no mês de abril. As portas da CDL estão totalmente abertas para recebê-las”, afirmou.

Segundo ele, a instituição dedica parte do tempo de seus diretores ao fortalecimento do empreendedorismo, com o objetivo de fazer com que pequenos, médios e grandes negócios prosperem na Capital. A expectativa é que o encontro reúna mulheres interessadas em ampliar suas redes de contato, compartilhar experiências e impulsionar novos projetos.

Com o lema de que mulheres que se conectam, prosperam, a Confraria Puro Malte Mulheres convida empresárias e profissionais a se prepararem para um evento marcado por networking qualificado e novas possibilidades. O encontro está previsto para abril, na sede da CDL Campo Grande.

